Kολομβία: Έξι νεκροί σε συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους - Γνωστός τραγουδιστής μεταξύ των θυμάτων

Έξι άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο κατά τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στην κεντρική Κολομβία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Μεταξύ των θυμάτων είναι ο 34χρονος κολομβιανός τραγουδιστής Τζέισον Χιμένες, ο οποίος ήταν εξαιρετικά δημοφιλής στην πατρίδα του αλλά και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής.

«Δεν υπάρχουν επιζώντες», δήλωσε στο Caracol Radio ο σμήναρχος Άλβαρο Μπέλο της κολομβιανής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας.

? #URGENTE | Se confirma el fallecimiento del cantante @yeison_jimenez tras el accidente de la aeronave N325FA en Paipa, Boyacá. La Aerocivil reporta un total de 6 víctimas (2 pilotos y 4 pasajeros). El vuelo se dirigía a Medellín. Luto nacional. #YeisonJimenez #ColombiaAlAire pic.twitter.com/1W64VxUFbH — Colombiaalaire.com (@colombialaire) January 11, 2026

Το ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο της Πάιπα με προορισμό τη Μεντεγίν, στο βορειοδυτικό τμήμα της Κολομβίας, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται η στιγμή που το αεροσκάφος συντρίβεται σε χωράφι και τυλίγεται στις φλόγες.

