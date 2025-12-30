Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: Έκκληση από την οικογένεια της Ελληνίδας αεροσυνοδού

«Κάνουμε έκκληση να επιστρέψει η Μαρία μας στην Ελλάδα. Η 95χρονη γιαγιά μας εκλιπαρεί να επιστρέψει η σορός της για να μπορέσει να την αποχαιρετήσει», αναφέρει η οικογένεια

Η αεροσυνοδός Μαρία Παππά.

Η οικογένεια της Ελληνίδας αεροσυνοδού, Μαρίας Παππά, που σκοτώθηκε στη συντριβή ιδιωτικού τζετ Falcon-50 στην Άγκυρα, απευθύνει έκκληση να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τον επαναπατρισμό της σορού της.

Η σορός της άτυχης γυναίκας παραμένει στην Τουρκία, με τους συγγενείς της να ζητούν τη συνδρομή των ελληνικών αρχών, ώστε να μπορέσουν το συντομότερο να την κηδέψουν στην Ελλάδα.

Η 95χρονη γιαγιά της, η οποία μέσα σε λίγα χρόνια έχει χάσει και τα δύο της παιδιά και τώρα την εγγονή της, ζητά να υπάρξει άμεση παρέμβαση, προκειμένου να επιστρέψει η σορός στην πατρίδα. «Κάνουμε έκκληση να επιστρέψει η Μαρία μας στην Ελλάδα. Η 95χρονη γιαγιά μας εκλιπαρεί να επιστρέψει η σορός της για να μπορέσει να την αποχαιρετήσει», αναφέρει η οικογένεια.

Ο σύντροφος της αεροσυνοδού σημειώνει ότι, όπως ενημερώθηκαν, πριν από δύο ημέρες παραδόθηκαν στις χώρες τους οι σοροί των Λίβυων αξιωματούχων που επέβαιναν στο ίδιο αεροσκάφος, όμως για τα μέλη του πληρώματος δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση. «Δεν ξέρουμε τι γίνεται με τους δύο Γάλλους πιλότους και με τη Μαρία», τονίζει.

Ο αδελφός της επισημαίνει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει κληθεί από τις τουρκικές αρχές να δώσει γενετικό υλικό για την ταυτοποίηση, ενώ η αεροπορική εταιρεία τους ενημέρωσε πως κλιμάκιό της βρίσκεται στην Άγκυρα, χωρίς όμως να έχει πρόσβαση στο σημείο της συντριβής. «Η ελληνική πρεσβεία μάς λέει να περιμένουμε. Οι κηδείες των άλλων επιβαινόντων έχουν ήδη γίνει, γιατί δεν δίνουν και τους δικούς μας ανθρώπους;» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, από την πλευρά του, τονίζει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι προβλεπόμενες διπλωματικές και προξενικές ενέργειες, με στόχο τον επαναπατρισμό της σορού της Ελληνίδας αεροσυνοδού το συντομότερο δυνατό.

