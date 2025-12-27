Συντριβή τζετ στην Άγκυρα: Λίγες ώρες νωρίτερα είχε προσληφθεί η αεροσυνοδός Μαρία Παππά

Οι εντατικές έρευνες για τη συντριβή του ιδιωτικού τζετ στα περίχωρα της Άγκυρας το βράδυ της Τρίτης (23/12), στην οποία έχασε τη ζωή της η Μαρία Παππά, συνεχίζονται, με τις κάμερες ασφαλείας του αεροδρομίου να μπαίνουν στο «μικροσκόπιο» των αρχών, ενώ ο σύντροφος της αδικοχαμένης 42χρονης αποκάλυψε ότι η Ελληνίδα αεροσυνοδός προσελήφθη λίγες ώρες πριν τη μοιραία πτήση.

«Εκείνη την ημέρα, της ζήτησαν να πάει Άγκυρα για να πάρει την πτήση. Έπρεπε να πάει στο αεροδρόμιο και της είπα "θα σε πάω αγάπη μου". Ετοιμάσαμε μαζί την τελευταία της βαλίτσα. Δεν γύρισε ποτέ», δήλωσε ο σύντροφός της στον ΑΝΤ1.

Η αντίστροφη μέτρηση

Η αεροσυνοδός έστειλε το πρωί της Δευτέρας (22/12) το βιογραφικό της στην εταιρεία ιδιωτικών Learjet με έδρα τη Μάλτα, η οποία ενοικιάζει αεροσκάφη και στη συνέχεια πραγματοποιεί πτήσεις charter.

Λίγες ώρες αργότερα, το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, η εταιρεία της ανακοίνωσε ότι θέλει να την προσλάβει άμεσα, και της ζήτησε κάποια επιπλέον έγγραφα.

Το πρωί της επομένης, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, η μαλτέζικη εταιρεία την ενημερώνει ότι προέκυψε πτήση από την τουρκική πρωτεύουσα για άλλη χώρα. Η Μαρία φτάνει την ίδια ημέρα στην Άγκυρα, εισέρχεται στο αεροσκάφος και λίγες ώρες αργότερα σημειώνεται η θανατηφόρα συντριβή.

«Ήμουν σίγουρος ότι ήταν η πτήση της Μαρίας μου»

Η Μαρία δεν γνώριζε ποιοι θα ήταν οι επιβάτες του αεροσκάφους, δήλωσε ο σύντροφός της.

«Στην Άγκυρα ενημερώθηκε ότι η πτήση της θα είναι για την Τρίπολη στη Λιβύη. Μόλις το έμαθε, με πήρε τηλέφωνο και μου το είπε. Η Μαρία δεν γνώριζε ποιοι θα ήταν στο αεροσκάφος. Όμως, ακόμη και αν ήξερε ποιος θα επέβαινε στο τζετ, δεν θα φοβόταν. Εκείνο το βράδυ, όταν διάβασα για τη συντριβή του Learjet, ήμουν σίγουρος ότι ήταν η πτήση της Μαρίας μου. Πόσες συμπτώσεις να υπάρχουν», αποκάλυψε ο σύντροφος της 42χρονης αεροσυνοδού.

Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά

Το πλήρωμα είχε ζητήσει έκτακτη προσγείωση λόγω ηλεκτρολογικής βλάβης, ωστόσο, κατά την κάθοδο για προσγείωση το αεροσκάφος «χάθηκε» από τα ραντάρ και συνετρίβη, οδηγώντας στο θάνατο όλους τους επιβάτες και το πλήρωμα.

«Όλα τα ενδεχόμενα της τραγωδίας είναι ανοιχτά», δήλωσε ο Φαίδων Καραϊωσιφίδης, αεροναυπηγός και εκδότης. «Από την καταστροφική αστοχία ή μία σοβαρή βλάβη που κλιμακώθηκε ή την περίπτωση δολιοφθοράς», πρόσθεσε.

Στο επίκεντρο οι άνθρωποι που προσέγγισαν το αεροσκάφος ενώ ήταν στο αεροδρόμιο

Το συγκεκριμένο Falcon λειτουργεί με πλήρως ηλεκτρονικά συστήματα πλοήγησης, τα οποία, αν σταματήσουν τη λειτουργία τους, όπως φαίνεται να έγινε στην προκειμένη περίπτωση, χάνεται και η δυνατότητα πλοήγησης του αεροσκάφους.

Έτσι, στο επίκεντρο των ερευνών έρχονται οι κάμερες ασφαλείας του αεροδρομίου και οι άνθρωποι που είχαν προσεγγίσει το αεροσκάφος πριν την απογείωσή του, για να εξεταστεί το ενδεχόμενο σαμποτάζ, καθώς σε αυτό επέβαινε υψηλόβαθμη στρατιωτική αντιπροσωπεία από τη δυτική Λιβύη.

Επίσης, τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων του πιλότου διέταξε η εισαγγελία της Άγκυρας, καθώς και την εξέταση των κινήσεων και των επικοινωνιών του, όπως έχουν καταγραφεί από το μαύρο κουτί, το περιεχόμενο του οποίου θα εξεταστεί στη Γαλλία, για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους.

Ταυτόχρονα, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται και το ιστορικό συντήρησης του αεροσκάφους, το οποίο είχε κατασκευαστεί το 1976.

