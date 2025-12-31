Πιλότος «άφησε σημείωμα αυτοκτονίας» πριν ρίξει το αεροσκάφος σε φράγμα του Έσσεξ

Ένας πιλότος πιστεύεται ότι άφησε σημείωμα αυτοκτονίας πριν το ελαφρύ αεροσκάφος του συντριβή σε ένα φράγμα νερού στο Έσσεξ, καθώς σύμφωνα με τις αρχές βρέθηκαν σημειώματά του που υπονοούσαν ότι σκόπευε να βάλει τέρμα στη ζωή του.

Ο ανώνυμος πιλότος, το μεσημέρι της Κυριακής, απογειώθηκε από το αεροδρόμιο North Weald και βύθισε το αεροσκάφος Beagle B121 Pup στη δεξαμενή Hanningfield, περίπου 20 μίλια μακριά.

Το αεροπλάνο επρόκειτο να ταξιδέψει στο αεροδρόμιο του Σάουθεντ και πιστεύεται ότι ο πιλότος ταξίδευε μόνος του.

Δεδομένα από το FlightRadar24 υποδηλώνουν ότι το αεροσκάφος πραγματοποίησε μια γρήγορη κάθοδο, χάνοντας περίπου 1.800 πόδια υψομέτρου σε λίγα δευτερόλεπτα πριν ληφθεί το τελικό σήμα παρακολούθησης.

Τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι ο συνολικός χρόνος πτήσης ήταν μία ώρα και 23 λεπτά, κατά τη διάρκεια των οποίων ο πιλότος έκανε κύκλους γύρω από τη δεξαμενή αρκετές φορές πριν συντριβεί.

Το αεροπλάνο είχε διατεθεί προς πώληση από την Just Plane Trading Ltd για περίπου 55.000 λίρες εκείνη την εποχή.

Η καταχώριση περιέγραφε το αεροσκάφος ως «εξαιρετικό από κάθε άποψη» και «ευχαρίστηση στην πτήση».