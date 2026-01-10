«Doomsday Plane»: Το «αεροπλάνο της Αποκάλυψης» εμφανίστηκε ξανά στο Λος Άντζελες

Χιλιάδες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η εμφάνιση του αποκαλούμενου «Ιπτάμενου Πενταγώνου» στο Λος Άντζελες, όταν το γνωστό ως Doomsday Plane προσγειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο της πόλης το βράδυ της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου.

Στο αεροσκάφος επέβαινε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, στο πλαίσιο της περιοδείας του με τίτλο Arsenal of Freedom. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post, το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε την περιοδεία, η οποία επικεντρώνεται στην ανάδειξη του ρόλου της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανικής βάσης και της σημασίας της για την εθνική ασφάλεια, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Η παρουσία του αεροσκάφους πυροδότησε έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ορισμένοι χρήστες εξέφρασαν ανησυχία, ενώ άλλοι εξύμνησαν την εικόνα του υπουργού Άμυνας.

Η Λόρα Λούμερ - πρώην υποψήφια των Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο και υπερσυντηρητική ακτιβίστρια — ανέφερε σε ανάρτησή της ότι ο Πιτ Χέγκσεθ χαρακτήρισε τους νέους στρατεύσιμους στο Λος Άντζελες «μικρή, εκλεκτή μειοψηφία», σχολιάζοντας χαρακτηριστικά: «Είναι άραγε περίεργο που η στρατολόγηση στον αμερικανικό στρατό εκτοξεύεται;».

Άλλοι χρήστες εμφανίστηκαν πιο επιφυλακτικοί. Λογαριασμός στο X με περισσότερους από ένα εκατομμύριο ακολούθους χαρακτήρισε το αεροσκάφος «ένα πυρηνικά θωρακισμένο, εναέριο κέντρο διοίκησης», προσθέτοντας πως «μάλλον δεν είναι καλό σημάδι». Δεν έλειψαν και πιο ακραίες αναρτήσεις, που συνέδεσαν την εμφάνισή του με τις εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία και σενάρια παγκόσμιας σύγκρουσης.

Τι είναι το «Doomsday Plane»

Το E-4B Nightwatch είναι ένα βαριά τροποποιημένο Boeing 747 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, σχεδιασμένο να λειτουργεί ως εναέριο κέντρο διοίκησης σε περιπτώσεις μεγάλων εθνικών κρίσεων, ακόμη και πυρηνικού πολέμου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο αεροσκάφος τραβά την προσοχή του κοινού. Τον Ιούνιο είχε πετάξει προς την Joint Base Andrews στην Ουάσινγκτον, ενώ ο πρόεδρος εξέταζε πιθανές στρατιωτικές επιλογές κατά του Ιράν, ενώ είχε εντοπιστεί και στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας τον Σεπτέμβριο.

Η πιο πρόσφατη πτήση καταγράφηκε αρχικά από το Airline Videos, ένα δημοφιλές κανάλι στο YouTube που μεταδίδει ζωντανά τη δραστηριότητα αεροσκαφών όλο το 24ωρο, και στη συνέχεια αναπαράχθηκε από τοπικά και εθνικά μέσα.

Το αεροσκάφος μπορεί να παραμείνει στον αέρα έως και 12 ώρες χωρίς ανεφοδιασμό, ενώ διαθέτει δυνατότητα ανεφοδιασμού εν πτήσει. Έχει σχεδιαστεί ώστε να διατηρεί παγκόσμιες επικοινωνίες ακόμη και αν τα επίγεια κέντρα ελέγχου τεθούν εκτός λειτουργίας, λειτουργώντας ουσιαστικά ως ένα κινητό Πεντάγωνο στον ουρανό.

