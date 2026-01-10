Βρετανία: 200 εκατ. λίρες για προετοιμασία ενόπλων δυνάμεων για την Ουκρανία - Πώς αντιδρά η Ρωσία

Το Λονδίνο προετοιμάζει τις ένοπλες δυνάμεις του για ενδεχόμενη αποστολή στην Ουκρανία και τι σηματοδοτεί η αντίδραση της Ρωσίας

Newsbomb

Βρετανία: 200 εκατ. λίρες για προετοιμασία ενόπλων δυνάμεων για την Ουκρανία - Πώς αντιδρά η Ρωσία

Το νέο θωρακισμένο όχημα μάχης Ajax του βρετανικού στρατού σε έκθεση στρατιωτικού εξοπλισμού στο Λονδίνο, Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025. 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Βρετανία θα αποδεσμεύσει 200 εκατ. λίρες (230 εκατ. ευρώ) με στόχο την προετοιμασία των ενόπλων δυνάμεών της για πιθανή μελλοντική ανάπτυξη στην Ουκρανία, στο πλαίσιο πολυεθνικής δύναμης. Η κίνηση αυτή, όπως ανακοίνωσε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, συνδέεται άμεσα με το ενδεχόμενο συμφωνίας εκεχειρίας ανάμεσα στο Κίεβο και τη Ρωσία.

Τα κονδύλια θα αντληθούν από τον αμυντικό προϋπολογισμό του 2026 και θα κατευθυνθούν στην προμήθεια νέων οχημάτων, συστημάτων επικοινωνιών και δυνατοτήτων προστασίας έναντι drones. Σύμφωνα με το υπουργείο, ο στόχος είναι τα βρετανικά στρατεύματα να είναι επιχειρησιακά έτοιμα για ανάπτυξη, εφόσον ληφθεί πολιτική απόφαση.

Την ίδια ώρα, η παραγωγή των drones ανάσχεσης Octopus ξεκινά εντός του μήνα στη Βρετανία, με σκοπό την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας. Πρόκειται για μια ακόμη ένδειξη ότι το Λονδίνο συνδέει τη στρατιωτική του προετοιμασία με την ευρύτερη στήριξη προς το Κίεβο.

Πρόθυμοι να στείλουν στρατιώτες

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι βρέθηκε την Παρασκευή στο Κίεβο, όπου είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η επίσκεψη συνέπεσε χρονικά με τη δημοσιοποίηση των σχεδίων χρηματοδότησης και ενίσχυσε το μήνυμα πολιτικής δέσμευσης της Βρετανίας.

Η ανακοίνωση εντάσσεται στη δήλωση προθέσεων που υπέγραψαν την Τρίτη η Βρετανία και η Γαλλία. Με το συγκεκριμένο κείμενο, οι δύο χώρες δηλώνουν έτοιμες να αναπτύξουν στρατιώτες για τη διατήρηση της ειρήνης στην Ουκρανία, σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έχει δεσμευτεί να αποσαφηνίσει το περιεχόμενο της δήλωσης «το συντομότερο δυνατό» και έχει ξεκαθαρίσει ότι οποιαδήποτε αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία θα τεθεί προς απόφαση στο κοινοβούλιο.

Η αντίδραση της Μόσχας και το ζήτημα των δαπανών

Το σχέδιο απορρίπτεται κατηγορηματικά από τη Ρωσία. Την Πέμπτη, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρουσία δυτικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία θα συνιστούσε για τη Μόσχα «νόμιμο στόχο».

Κι όμως, στο εσωτερικό της Βρετανίας η συζήτηση επικεντρώνεται και στη βιωσιμότητα των αμυντικών δαπανών. Η κυβέρνηση των Εργατικών υπό τον Κιρ Στάρμερ επανέλαβε τη βούλησή της να διατηρήσει τις επενδύσεις στην άμυνα, μετά από δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για έλλειμμα 28 δισεκ. λιρών (32 δισεκ. ευρώ) στον αμυντικό προϋπολογισμό.

Εκπρόσωπος του πρωθυπουργού ανέφερε ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει πως οι απαιτήσεις στον τομέα της άμυνας αυξάνονται «καθώς κλιμακώνεται η ρωσική επιθετικότητα». Υπενθύμισε, σύμφωνα με την ίδια γραμμή, ότι έχει προβλεφθεί η μεγαλύτερη αύξηση αμυντικών δαπανών από τον Ψυχρό Πόλεμο, συνολικού ύψους 270 δισεκ. λιρών (311 δισεκ. ευρώ) για την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο.

Η Βρετανία έχει δεσμευτεί να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες στο 3,5% του ΑΕΠ έως το 2035, σύμφωνα με τον στόχο του ΝΑΤΟ, τοποθετώντας τη στρατηγική της για την Ουκρανία στο ευρύτερο πλαίσιο μακροπρόθεσμης αναβάθμισης των ενόπλων δυνάμεων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Μαζί συνεχίζουμε με την ίδια αποφασιστικότητα» - Η ανάρτηση με βίντεο AI για τα 10 χρόνια στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας

09:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Δένδιας: «Αυτό το πρότυπο προσδοκούμε για τους Υπαξιωματικούς» – Η φωτογραφία από το «Fort Sill» που έδειξε στη Βουλή

09:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ λέει το «ναι» για Αντίνο – Όσα λένε στην Αργεντινή

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Βομβαρισμοί και επιθέσεις σε κουρδικές συνοικίες από τον στρατό της Δαμασκού - Βίντεο

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Σορός σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε στο Φαληράκι

09:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συμφωνία Ε.Ε. - Mercosur: Πράσινο φως στις εξαγωγές - Τα προϊόντα που «ταξιδεύουν» χωρίς δασμούς στη Λατινική Αμερική

09:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Οι Harlem Globetrotters γιορτάζουν τα 100 χρόνια με ένα μοναδικό show στο Telekom Center Athens

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Πυρκαγιά σε αποθήκη σπιτιού

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Σε αναζήτηση 100 δισ. δολαρίων ο Τραμπ για επενδύσεις στη Βενεζουέλα: «Χλιαρή» απάντηση της βιομηχανίας πετρελαίου - «Ακατάλληλες συνθήκες»

08:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαββατοκύριακο με Μαρία Πρωτόπαππα, Κέιτ Μπλάνσετ, Μπένεντικτ Κάμπερμπατς και Σαβίνα Γιαννάτου

08:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι εντυπωσιακές άμυνες πάνω στον ΛεΜπρον – Τα highlights του «Greek Freak»

08:39ΚΟΣΜΟΣ

Η Γροιλανδία, οι Βίκινγκς και η ανακάλυψη της Αμερικής πριν από τον Κολόμβο - Από το εμπόριο στο αίμα και στη σημερινή διεκδίκηση Τραμπ

08:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας: Σαρωτικά πρόστιμα για 810.000 ιδιοκτήτες οχημάτων - Οι κρίσιμες ημερομηνίες

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Hyundai αποκαλύπτει το πλάνο της για παγκόσμια κυριαρχία μέσω ρομπότ

08:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι άμυνές του στον ΛεΜπρον έφεραν τον θρίαμβο των Μπακς επί των Λέικερς

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: 200 εκατ. λίρες για προετοιμασία ενόπλων δυνάμεων για την Ουκρανία - Πώς αντιδρά η Ρωσία

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Κουνούπια και τον χειμώνα: Πώς οι θερμότερες θερμοκρασίες παρατείνουν την παρουσία τους και ευνοούν την εξάπλωσή τους σε νέες περιοχές

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Λος Άντζελες: Πήγε για αφαίρεση κύστης και... γέννησε μωρό που αναπτυσσόταν έξω από τη μήτρα της

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στην Ξινιάδα Δομοκού

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volvo EX60: Ηλεκτρικό SUV με αυτονομία 810 χιλιομέτρων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:30ΕΛΛΑΔΑ

Γρίπη στην Ελλάδα: Αυτό είναι το στέλεχος που «θερίζει» – Υψηλός πυρετός και βαριά συμπτώματα – Η έκκληση των γιατρών

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «πολικό express» έφτασε - Πότε θα χιονίσει στην Αττική - Κατακόρυφη πτώση του θερμομέτρου

07:46ΕΛΛΑΔΑ

«Βολές» Καρυστιανού σε Κωνσταντοπούλου στη δίκη των Τεμπών: «Σπαταλά τον χρόνο»

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mega συμφωνία ΕΕ - Mercosur: Το μεγάλο παζάρι - Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι - Ποιοι πανηγυρίζουν και ποιοι πληρώνουν το τίμημα

08:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι εντυπωσιακές άμυνες πάνω στον ΛεΜπρον – Τα highlights του «Greek Freak»

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Ο πατέρας μου βίαζε και τις δύο αδελφές μου», λέει ο αδελφός των δύο κοριτσιών - Τα πρώτα λόγια των θυμάτων

09:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συμφωνία Ε.Ε. - Mercosur: Πράσινο φως στις εξαγωγές - Τα προϊόντα που «ταξιδεύουν» χωρίς δασμούς στη Λατινική Αμερική

18:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ανοικτό παράθυρο» από Μαρινάκη για νέα μείωση της προκαταβολής φόρου - Η δήλωση στο Newsbomb

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στην Ξινιάδα Δομοκού

00:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Η εύλογη απορία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τα υβριστικά στο ΣΕΦ

08:39ΚΟΣΜΟΣ

Η Γροιλανδία, οι Βίκινγκς και η ανακάλυψη της Αμερικής πριν από τον Κολόμβο - Από το εμπόριο στο αίμα και στη σημερινή διεκδίκηση Τραμπ

12:49ΕΘΝΙΚΑ

Η Ελλάδα έτοιμη να υποδεχτεί την φρεγάτα «Κίμων» - Νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις με την πρώτη Belh@rra, πότε φτάνει στο ναύσταθμο Σαλαμίνας

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Νέο βίντεο με τη στιγμή που ο πράκτορας της ICE σκοτώνει την 37χρονη

22:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν «φλέγεται»: 13η νύχτα διαδηλώσεων - Σκληραίνει την στάση του το καθεστώς και προχωρά σε «εκκαθαρίσεις» περιοχών - Άνοιξαν πυρ στην Τεχεράνη - Κόντρα με τις ΗΠΑ

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κορινθία :15 ημερών έγκυος φέρεται να ήταν 18χρονη που σκοτώθηκε - Το έμαθαν στην ιατροδικαστική

07:00LIFESTYLE

Survivor: Η ώρα της πρεμιέρας – Οι 24 παίκτες και οι μεγάλες προσδοκίες

19:45ΚΑΙΡΟΣ

«Κατεβαίνει» η παγωνιά, χιόνια και στα πεδινά από Δευτέρα – Η πρόγνωση Καλλιάνου

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Προφυλακίστηκε ο 16χρονος που ξυλοκόπησε τον 17χρονο – «Υπάρχουν και άλλοι δράστες», λέει ο δικηγόρος του

07:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Επιστροφή στη δράση με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ