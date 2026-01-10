Βρετανία: 200 εκατ. λίρες για προετοιμασία ενόπλων δυνάμεων για την Ουκρανία - Πώς αντιδρά η Ρωσία

Το νέο θωρακισμένο όχημα μάχης Ajax του βρετανικού στρατού σε έκθεση στρατιωτικού εξοπλισμού στο Λονδίνο, Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Η Βρετανία θα αποδεσμεύσει 200 εκατ. λίρες (230 εκατ. ευρώ) με στόχο την προετοιμασία των ενόπλων δυνάμεών της για πιθανή μελλοντική ανάπτυξη στην Ουκρανία, στο πλαίσιο πολυεθνικής δύναμης. Η κίνηση αυτή, όπως ανακοίνωσε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, συνδέεται άμεσα με το ενδεχόμενο συμφωνίας εκεχειρίας ανάμεσα στο Κίεβο και τη Ρωσία.

Τα κονδύλια θα αντληθούν από τον αμυντικό προϋπολογισμό του 2026 και θα κατευθυνθούν στην προμήθεια νέων οχημάτων, συστημάτων επικοινωνιών και δυνατοτήτων προστασίας έναντι drones. Σύμφωνα με το υπουργείο, ο στόχος είναι τα βρετανικά στρατεύματα να είναι επιχειρησιακά έτοιμα για ανάπτυξη, εφόσον ληφθεί πολιτική απόφαση.

Την ίδια ώρα, η παραγωγή των drones ανάσχεσης Octopus ξεκινά εντός του μήνα στη Βρετανία, με σκοπό την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας. Πρόκειται για μια ακόμη ένδειξη ότι το Λονδίνο συνδέει τη στρατιωτική του προετοιμασία με την ευρύτερη στήριξη προς το Κίεβο.

Πρόθυμοι να στείλουν στρατιώτες

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι βρέθηκε την Παρασκευή στο Κίεβο, όπου είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η επίσκεψη συνέπεσε χρονικά με τη δημοσιοποίηση των σχεδίων χρηματοδότησης και ενίσχυσε το μήνυμα πολιτικής δέσμευσης της Βρετανίας.

Η ανακοίνωση εντάσσεται στη δήλωση προθέσεων που υπέγραψαν την Τρίτη η Βρετανία και η Γαλλία. Με το συγκεκριμένο κείμενο, οι δύο χώρες δηλώνουν έτοιμες να αναπτύξουν στρατιώτες για τη διατήρηση της ειρήνης στην Ουκρανία, σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έχει δεσμευτεί να αποσαφηνίσει το περιεχόμενο της δήλωσης «το συντομότερο δυνατό» και έχει ξεκαθαρίσει ότι οποιαδήποτε αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία θα τεθεί προς απόφαση στο κοινοβούλιο.

Η αντίδραση της Μόσχας και το ζήτημα των δαπανών

Το σχέδιο απορρίπτεται κατηγορηματικά από τη Ρωσία. Την Πέμπτη, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρουσία δυτικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία θα συνιστούσε για τη Μόσχα «νόμιμο στόχο».

Κι όμως, στο εσωτερικό της Βρετανίας η συζήτηση επικεντρώνεται και στη βιωσιμότητα των αμυντικών δαπανών. Η κυβέρνηση των Εργατικών υπό τον Κιρ Στάρμερ επανέλαβε τη βούλησή της να διατηρήσει τις επενδύσεις στην άμυνα, μετά από δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για έλλειμμα 28 δισεκ. λιρών (32 δισεκ. ευρώ) στον αμυντικό προϋπολογισμό.

Εκπρόσωπος του πρωθυπουργού ανέφερε ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει πως οι απαιτήσεις στον τομέα της άμυνας αυξάνονται «καθώς κλιμακώνεται η ρωσική επιθετικότητα». Υπενθύμισε, σύμφωνα με την ίδια γραμμή, ότι έχει προβλεφθεί η μεγαλύτερη αύξηση αμυντικών δαπανών από τον Ψυχρό Πόλεμο, συνολικού ύψους 270 δισεκ. λιρών (311 δισεκ. ευρώ) για την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο.

Η Βρετανία έχει δεσμευτεί να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες στο 3,5% του ΑΕΠ έως το 2035, σύμφωνα με τον στόχο του ΝΑΤΟ, τοποθετώντας τη στρατηγική της για την Ουκρανία στο ευρύτερο πλαίσιο μακροπρόθεσμης αναβάθμισης των ενόπλων δυνάμεων.

