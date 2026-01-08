Βρετανία: Ρωσικό τάνκερ του «σκιώδους στόλου» πλέει στη Μάγχη – Έχει υποστεί κυρώσεις

Ρωσικό τάνκερ του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» πλέει στο Στενό της Μάγχης, αφού έχει υποστεί κυρώσεις και έχει αλλάξει όνομα.

Σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο Sky News, το τάνκερ είχε το όνομα «Tia» τον Αύγουστο του 2024 και στη συνέχεια μετονομάστηκε σε «Tavian».

Τώρα ονομάζεται «Arcusat» και έχει σημαία Καμερούν. Αναχώρησε από το διυλιστήριο STAR Rafineri, κοντά στη Σμύρνη της Τουρκίας, στις 30 Δεκεμβρίου και πιθανότατα κατευθύνεται προς τη Ρωσία.

Για κάποιους εξοικειωμένους με τα ναυτιλιακά, η υπόθεση του «Arcusat» θυμίζει τα πλοία που παλαιότερα έπλεαν με σημαία ευκαιρίας (δηλαδή άλλαζαν σημαία, πλοιοκτήτρια εταιρεία και λογότυπο, πολλές φορές μεσοπέλαγα, για να αποφύγουν κυρώσεις ή δυσάρεστους ελέγχους που μπορεί να κατέληγαν σε νηοψίες και πιθανώς δήμευση του φορτίου) αλλά και εκείνες τις περιπτώσεις που πλοιοκτήτες έχουν κατηγορηθεί για παραβίαση του εμπάργκο που επιβάλλεται σε χώρες στις οποίες έχουν αποφασιστεί κυρώσεις.

Ο εντοπισμός του πλοίου από τις βρετανικές αρχές, που έγινε γνωστός από την εφημερίδα Telegraph, έρχεται μία μέρα μετά την ανακοίνωση του βρετανικού υπουργείου Άμυνας ότι παρείχε στρατιωτική βοήθεια στις αμερικανικές δυνάμεις οι οποίες κατάσχεσαν ένα πετρελαιοφόρο με ρωσική σημαία βορειοδυτικά της Βρετανίας και της Ιρλανδίας.

Η πορεία του ρωσικού τάνκερ. Πηγή: Marine Traffic

