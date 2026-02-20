Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων: Μποτιλιάρισμα στην Αθηνών - Λαμίας, στο ύψος της Υλίκης

Εγκαταλείπουν σταδιακά οι εκδρομείς το κλεινόν άστυ για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας. Οι εξοδούχοι που φεύγουν κατά κύματα έρχονται αντιμέτωποι και καθυστερήσεις κατά την έξοδό τους με κατεύθυνση της Λαμία αλλά και την Πάτρα, χωρίς όμως να αντιμετωπίζουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.

Συγκεκριμένα στο κόκκινο είναι η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας από του ύψος του Βοτανικού έως και την Νέα Ιωνία.

Αντίστοιχα οι εκδρομείς που κινούνται με κατεύθυνση προς την Πελοπόννησο έρχονται αντιμέτωποι με καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Ασπρόπυργο από το ύψος τη Δάφνης έως και το ύψος της Λίμνης Κουμουνδούρου. Ανεμπόδιστα πραγματοποείται η κυκλοφγορία των οχημάτων στην Αττική Οδό.

Καθυστερήσεις στο Ακραίφνιο λόγω έργων

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι οδηγοί κινούνυται με κατεύθυνησ τη Λαμία στο ύψος του Ακραίφνιου και μετά τα διόδια της Θήβας έρχονται Αντιμέτωποι με μποτιλιάρισμα περίπου 5χλμ εξαιτίας έργων που πραγματοποιούνται στο σημείο.

