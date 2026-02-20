Αχαΐα: Αγνοείται 44χρονος στον Γλαύκο - Έρευνες για τον εντοπισμό του

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τον εντοπισμό ενός αγνοούμενου 44χρονου στη θαλάσσια περιοχή των εκβολών του ποταμού Γλαύκου, στον νομό Αχαΐας.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με τη συμμετοχή ενός πλωτού σκάφους του Λιμενικού Σώματος, ενός ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας και ενός οχήματος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής από ξηράς.

Οι δυνάμεις επιχειρούν στην ευρύτερη θαλάσσια και παράκτια ζώνη της περιοχής, πραγματοποιώντας εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα.

