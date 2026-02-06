Συναγερμός στις Αρχές για 48χρονη που αγνοείται – Εξαφανίστηκε από το Πόρτο Ράφτη

Το πρωί της 2ας Φεβρουαρίου 2026, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Πόρτο Ράφτη, στην Αττική, η Θεοδώρα Κ., 48 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την υπόθεση σήμερα και προχώρησε, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της Θεοδώρας σε κίνδυνο.

Δείτε εδώ τη φωτογραφία της.

Όποιος διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να συμβάλλει στον εντοπισμό της, παρακαλείται να επικοινωνήσει άμεσα με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το εικοσιτετράωρο, στην Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες («1017»), με το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα, καθώς και μέσω της εφαρμογής Missing Alert, η οποία παρέχει συνεχή ενημέρωση για την υπόθεση.