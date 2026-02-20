Αίγυπτος: Λεωφορείο που μετέφερε εργάτες ιχθυοτροφείου συγκρούστηκε με φορτηγό - 18 νεκροί

Τραγωδία σημειώθηκε στη βορειοανατολική Αίγυπτο, όταν ένα μικρό λεωφορείο, το οποίο μετέφερε εργάτες ιχθυοτροφείου, συγκρούστηκε με ένα φορτηγό, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 18 άνθρωποι, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ. Τα οχήματα συγκρούστηκαν σε έναν δρόμο που συνδέει τα λιμάνια του βορείου τμήματος της χώρας με το Κάιρο.

Τέσσερα από τα 18 πτώματα βρέθηκαν διαμελισμένα, όπως γράφει η εφημερίδα Masrawy. Να σημειωθεί ότι αρχές δεν έχουν δημοσιεύσει προς το παρόν επίσημο απολογισμό.

Όπως γράφει η εφημερίδα Al-Shorouk, το δυστύχημα σημειώθηκε εξαιτίας «υπερβολικής ταχύτητας, σε συνδυασμό με τη χαμηλή ορατότητα που επικρατούσε λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών».

Major road crash leaves 18 dead, 3 injured in northeast Egypt https://t.co/xruR19TP8L pic.twitter.com/WOvQWqYXCn — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 20, 2026

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Αιγύπτου, Μουσταφά Μαντμπουλί, ο οποίος απέστειλε συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, έδωσε εντολή για την καταβολή οικονομικής αποζημίωσης.

Στην Αίγυπτο, τα τροχαία δυστυχήματα είναι συχνά, όπου ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας δεν τηρείται σε πολλές περιπτώσεις και μέρος του οδικού δικτύου είναι σε κακή κατάσταση.

Τουλάχιστον 111.583 παραβιάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας καταγράφηκαν σε διάστημα 24 ωρών, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου που εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

Το 2004, περισσότεροι από 5.200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους αιγυπτιακούς δρόμους, έγινε γνωστό από την αιγυπτιακή Στατιστική Υπηρεσία.