Τροχαίο στο Ηράκλειο: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε φορτηγό - Δείτε βίντεο
Από την σύγκρουση, υπήρξαν μόνο υλικές ζημιές, ενώ ο δρόμος αποκλείστηκε για περίπου δύο ώρες
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην έξοδο της Σταλίδας, στο Ηράκλειο, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε φορτηγό.
Από την σύγκρουση, υπήρξαν μόνο υλικές ζημιές, ενώ ο δρόμος αποκλείστηκε για περίπου δύο ώρες, σύμφωνα με το cretalive.gr.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα, η Ελληνική Αστυνομία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οδική βοήθεια και οχήματα ιδιωτικής εταιρείας για τον καθαρισμό του οδοστρώματος.
Δείτε βίντεο από το σημείο του τροχαίου:
