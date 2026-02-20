Λαμία: «Τρελή» πορεία 86χρονου στο κέντρο της πόλης - «Δεν έβλεπα μπροστά μου από τον ήλιο»

Ο ηλικιωμένος, έχοντας βγει στο αντίθετο ρεύμα, τράκαρε με το αυτοκίνητο που πήγε να προσπεράσει και στη συνέχεια με δύο ακόμη αυτοκίνητα, τα οποία κινούνταν προς το κέντρο

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Λαμία: «Τρελή» πορεία 86χρονου στο κέντρο της πόλης - «Δεν έβλεπα μπροστά μου από τον ήλιο»
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένας 86χρονος οδηγός στη Λαμία προκάλεσε ατύχημα βγαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα λόγω κακής ορατότητας από τον ήλιο.
  • Το όχημά του συγκρούστηκε με τρία άλλα αυτοκίνητα, χωρίς να τραυματιστεί κανείς, ενώ προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.
  • Ο ηλικιωμένος δήλωσε ότι ήταν σε σοκ και σκοπεύει να παραδώσει το αυτοκίνητό του στα παιδιά του και να μην ξαναοδηγήσει.
Snapshot powered by AI

Ένας 86χρονος οδηγός προσπαθούσε να προσπεράσει στη μέση μιας κεντρικής οδού στη Λαμία. Καθώς βγήκε στο αντίθετο ρεύμα, χτύπησε μετωπικά πρώτα ένα αυτοκίνητο που προσπαθούσε να τον προσπεράσει και μετά άλλα δύο που κινούνταν προς το κέντρο της πόλης.

Ο ηλικιωμένος υποστηρίζει ότι δεν είδε καλά λόγω του ήλιου και ότι έκανε λάθος. Παρά την εμπειρία του, η κακή ορατότητα προκάλεσε το ατύχημα. Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε, αλλά προκλήθηκαν ζημιές στα οχήματα.

Το περιστατικό προκάλεσε τρόμο στους περαστικούς, καθώς στο πεζοδρόμιο εκείνη την ώρα περπατούσαν μαθήτριες. Ο 86χρονος ανέφερε ότι ήταν σε σοκ και ότι σκοπεύει να παραδώσει το αυτοκίνητό του στα παιδιά του και να μην ξαναοδηγήσει.

Ο 86χρονος μιλώντας στο Mega ανέφερε: «Εκείνη την ώρα κατέβαινα κάτω και ήταν φάτσα ο ήλιος από εκεί και βγήκε ο κύριος αυτός δίπλα μου εκεί κι έπεσα πάνω του. Έμπειρος οδηγός είμαι, εντάξει. Δεν έβλεπα μπροστά μου από τον ήλιο και έκανα το λάθος και το ήξερα ότι από εκεί είχε φάτσα τον ήλιο και πήγα από αυτόν τον δρόμο για να περάσω από έναν φίλο μου εκεί πέρα να τον δω και να πάρω βενζίνη από το πρατήριό του».

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η οδηγός του μαύρου SUV είχε προλάβει να ακινητοποιήσει το όχημά της βλέποντας τι συμβαίνει, ωστόσο το αυτοκίνητο του 86χρονου έπεσε μετωπικά επάνω στο δικό της.

«Το κάνω πολλές φορές αυτό το δρομολόγιο. Δεν είχα πρόβλημα, αλλά τέλος πάντων κάποτε έρχονται τα δύσκολα. Δεν χτύπησε κανένας, ζημιές έγιναν. Ήταν φάτσα ο ήλιος και εγώ… βγήκε λίγο ο άνθρωπος κι έπεσα πάνω του. Δεν φαινόταν καλά», λέει ο 86χρονος.

Ο κόσμος που βρισκόταν στο σημείο εκείνη την ώρα και παρακολουθούσε τα όσα συνέβαιναν, είχε «παγώσει».

«Πρώτον, δεν πίνω ποτέ, ποτέ δεν πίνω εγώ, ζω μια συντηρητική ζωή, αυστηρά συντηρητική από ποτά, δεν πίνω και δεν έχω πιει τίποτα. Εγώ σηκώθηκα το πρωί και πήγα στο κοιμητήριο, άναψα το καντήλι στον τάφο της γυναίκας μου. Ακόμα δεν έχω συνέλθει δηλαδή».

Ένας από τους οδηγούς που έπεσε θύμα του 86χρονου, περιγράφει στο «Live News» πώς το αυτοκίνητό του από τη μία στιγμή στην άλλη σηκώθηκε στον αέρα.

«Το μεγάλο το SUV είναι το δικό μου, το μαύρο. Είναι αυτό που σηκώνεται πίσω στον αέρα. Εγώ ήμουν εν κινήσει, ανέβαινα την οδό Γεωργίου Πλατή και όπως πήγαινα στο ρεύμα μου, από τα αριστερά μου πήγε να κάνει προσπέραση ο 86χρονος και βρήκε κόντρα και έπεσε πάνω μου, χτύπησε ένα αυτοκίνητο που ήταν σταματημένο και έπεσε σε μία γυναίκα που οδηγούσε το αλλο αμαξι. Κατέβηκα κάτω να δω τι έγινε, είδα το αυτοκίνητό μου ότι σχεδόν έχει διαλυθεί, ο κύριος είχε Πάρκινσον, ο άνθρωπος έτρεμε ολόκληρος. Μου είπε ότι έχει δίπλωμα. Ήταν τυχερά τα κοριτσάκια που δεν με γύρισε εμένα τούμπα και να πέσω πάνω στα κοριτσάκια, τι θα έκανα εγώ, θα έμπαινα φυλακή, θα με έβαζε το κράτος φυλακή;».

Από το περιστατικό δεν τραυματίστηκε κανείς, ωστόσο για ακόμη μία φορά τίθεται υπό συζήτηση το ηλικιακό όριο που αφορά την ανανέωση διπλωμάτων προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια οδηγών και πεζών στους δρόμους.

«Όπως καταλαβαίνετε ήμουν σε κατάσταση σοκ, μετά το χτύπημα και ήρθε η κόρη μου εκεί, ήρθε η αστυνομία, η τροχαία ήρθαν όλοι και ο ασφαλιστής μου ήρθε», ανέφερε ο 86χρονος.

«Το δίπλωμα ναι πότε δεν θυμάμαι πότε το είχα ανανεώσει, νομίζω ότι έπρεπε να το ανανεώσω τέλος Ιουλίου. Εγώ το παρέδωσα το αυτοκίνητο δεν θα ξαναοδηγήσω εγώ, θα το παρέδιδα το αυτοκίνητο τέλος του Ιουλίου θα το παρέδιδα, θα το παρέδιδα στα παιδιά μου. Το δικό μου το αυτοκίνητο έπαθε τη μεγάλη ζημιά, στράβωσε η ζάντα του η αριστερή ζάντα. Όπως ήταν δίπλα εκεί τα αυτοκίνητα, αλλά ήταν σταθμευμένα και δεν κατάλαβα και τι άλλο έγινε, μετά πάει. Ούτε και τώρα είμαι σε θέση να πω πώς έχει γίνει», συνέχισε.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:22ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό - Σε εξέλιξη η έξοδος για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

19:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεντιλίμπαρ: «Το μυαλό μόνο στον Παναιτωλικό, όχι στη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Αθώος για την ελληνική σημαία στο Σούλι ο Αντιπεριφερειάρχης

19:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Ανακοίνωσε Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στην Αθήνα - Συνάντηση με Χαρίτση και τον ιστορικό Μ. Χαραλαμπίδη

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Καταγγελία 20χρονης για βιασμό - Στον ανακριτή δύο άνδρες

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου: Η σύλληψη του «πρίγκιπα του σκότους» πρωτοσέλιδη σε όλο τον κόσμο

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: «Τρελή» πορεία 86χρονου στο κέντρο της πόλης - «Δεν έβλεπα μπροστά μου από τον ήλιο»

18:53ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΔΑΜ: Επιτάχυνση σε εξειδίκευση, προσκλήσεις και εντάξεις - «Τρέχει» και το Ταμείο Δανείων

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Φράγμα Ευήνου: Σε εξέλιξη η ελεγχόμενη υπερχείλιση - Εντυπωσιακές εικόνες

18:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγρίνιο: Ανήλικοι Ρομά πίσω από 15 κλοπές- Έκλεβαν από οχήματα μέχρι πεζούς

18:37LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Το σπίτι που μένει στην Ύδρα - Ποιος τον φιλοξενεί

18:30LIFESTYLE

Νέα ανατροπή στον ΣΚΑΪ - Βγάζουν εκτός το «Beat my guest» πέντε ημέρες μετά την πρεμιέρα

18:23ΚΟΣΜΟΣ

Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου: Εμφάνιση-έκπληξη του βασιλιά Κάρολου, λίγες ώρες μετά την σύλληψη του αδελφού του, Άντριου - Δείτε βίντεο

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Έκανε όπισθεν για να ξεπαρκάρει και τραυμάτισε σοβαρά οδηγό μοτοσικλέτας

18:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Πότε θα πληρωθούν τα επιδόματα

18:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το «ευχαριστώ» του Παύλου Μαρινάκη: «Βούλιαξε» το Ψυχικό για τα εγκαίνια του πολιτικού γραφείου του

18:13ΕΛΛΑΔΑ

NBG Pay & EDPS στη HORECA 2026: Ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών πληρωμών με την τεχνογνωσία της Global Payments

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Τα τελευταία βήματα του αδικοχαμένου Άγγελου - Βίντεο ντοκουμέντο

17:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κρίσταλ Πάλας: Πρόστιμο 50.000 λιρών για το πανό κατά του Βαγγέλη Μαρινάκη

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Ετοιμάζεται η Σουηδία για πόλεμο; - Εγκαθιστά σύστημα συναγερμού σε περίπτωση αεροπορικής επιδρομής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πένθος στην Εύβοια: Στα «λευκά» το τελευταίο αντίο στον 22χρονο Χρήστο – Η συγκινητική επιθυμία της οικογένειας

18:37LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Το σπίτι που μένει στην Ύδρα - Ποιος τον φιλοξενεί

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Τα τελευταία βήματα του αδικοχαμένου Άγγελου - Βίντεο ντοκουμέντο

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Φράγμα Ευήνου: Σε εξέλιξη η ελεγχόμενη υπερχείλιση - Εντυπωσιακές εικόνες

09:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρούλα Πισπιρίγκου: Με μπαστούνι στο δικαστήριο η κατηγορούμενη παιδοκτόνος της Πάτρας

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Δις ισόβια και 13 χρόνια κάθειρξης για τον δολοφόνο και βιαστή της 11χρονης Βασιλικής

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

04:24ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026 - Θερινή: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Είμαι χαρούμενος και ανακουφισμένος που τελείωσαν όλα, λέει ο Βέλγος συλλέκτης

16:01ΚΑΙΡΟΣ

Με κακοκαιρία ξεκίνησε η έξοδος του τριημέρου: Έντονη βροχόπτωση και μποτιλιάρισμα στην εθνική οδό

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Έξοδος για γερά νευρά - Στο κόκκινο Κηφισός και Αττική Οδός - Δείτε Live

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος Ντέπυ Νικολοπούλου – Παπαβησσαρίωνος

10:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο σόου Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή - Ξανανέβηκε στην θέση του προεδρείου

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου: Η σύλληψη του «πρίγκιπα του σκότους» πρωτοσέλιδη σε όλο τον κόσμο

17:04ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όλγα Κεφαλογιάννη: Απέσυρε την αγωγή σε βάρος του Μίνου Μάτσα για την συνεπιμέλεια των παιδιών τους

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Δομοκού: Βίντεο λίγο πριν τη δολοφονία - Στον ανακριτή ο Βούλγαρος ισοβίτης και ο αρχιφύλακας

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

16:33ΚΑΙΡΟΣ

Τσατραφύλλιας: Η τελευταία εικόνα του ψυχρού μετώπου - Βροχοκαταιγίδες στην Αττική με μεγάλες ραγδαιότητες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ