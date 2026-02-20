Λαμία: «Τρελή» πορεία 86χρονου στο κέντρο της πόλης - «Δεν έβλεπα μπροστά μου από τον ήλιο»

Snapshot Ένας 86χρονος οδηγός στη Λαμία προκάλεσε ατύχημα βγαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα λόγω κακής ορατότητας από τον ήλιο.

Το όχημά του συγκρούστηκε με τρία άλλα αυτοκίνητα, χωρίς να τραυματιστεί κανείς, ενώ προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Ο ηλικιωμένος δήλωσε ότι ήταν σε σοκ και σκοπεύει να παραδώσει το αυτοκίνητό του στα παιδιά του και να μην ξαναοδηγήσει. Snapshot powered by AI

Ένας 86χρονος οδηγός προσπαθούσε να προσπεράσει στη μέση μιας κεντρικής οδού στη Λαμία. Καθώς βγήκε στο αντίθετο ρεύμα, χτύπησε μετωπικά πρώτα ένα αυτοκίνητο που προσπαθούσε να τον προσπεράσει και μετά άλλα δύο που κινούνταν προς το κέντρο της πόλης.

Ο ηλικιωμένος υποστηρίζει ότι δεν είδε καλά λόγω του ήλιου και ότι έκανε λάθος. Παρά την εμπειρία του, η κακή ορατότητα προκάλεσε το ατύχημα. Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε, αλλά προκλήθηκαν ζημιές στα οχήματα.

Το περιστατικό προκάλεσε τρόμο στους περαστικούς, καθώς στο πεζοδρόμιο εκείνη την ώρα περπατούσαν μαθήτριες. Ο 86χρονος ανέφερε ότι ήταν σε σοκ και ότι σκοπεύει να παραδώσει το αυτοκίνητό του στα παιδιά του και να μην ξαναοδηγήσει.

Ο 86χρονος μιλώντας στο Mega ανέφερε: «Εκείνη την ώρα κατέβαινα κάτω και ήταν φάτσα ο ήλιος από εκεί και βγήκε ο κύριος αυτός δίπλα μου εκεί κι έπεσα πάνω του. Έμπειρος οδηγός είμαι, εντάξει. Δεν έβλεπα μπροστά μου από τον ήλιο και έκανα το λάθος και το ήξερα ότι από εκεί είχε φάτσα τον ήλιο και πήγα από αυτόν τον δρόμο για να περάσω από έναν φίλο μου εκεί πέρα να τον δω και να πάρω βενζίνη από το πρατήριό του».

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η οδηγός του μαύρου SUV είχε προλάβει να ακινητοποιήσει το όχημά της βλέποντας τι συμβαίνει, ωστόσο το αυτοκίνητο του 86χρονου έπεσε μετωπικά επάνω στο δικό της.

«Το κάνω πολλές φορές αυτό το δρομολόγιο. Δεν είχα πρόβλημα, αλλά τέλος πάντων κάποτε έρχονται τα δύσκολα. Δεν χτύπησε κανένας, ζημιές έγιναν. Ήταν φάτσα ο ήλιος και εγώ… βγήκε λίγο ο άνθρωπος κι έπεσα πάνω του. Δεν φαινόταν καλά», λέει ο 86χρονος.

Ο κόσμος που βρισκόταν στο σημείο εκείνη την ώρα και παρακολουθούσε τα όσα συνέβαιναν, είχε «παγώσει».

«Πρώτον, δεν πίνω ποτέ, ποτέ δεν πίνω εγώ, ζω μια συντηρητική ζωή, αυστηρά συντηρητική από ποτά, δεν πίνω και δεν έχω πιει τίποτα. Εγώ σηκώθηκα το πρωί και πήγα στο κοιμητήριο, άναψα το καντήλι στον τάφο της γυναίκας μου. Ακόμα δεν έχω συνέλθει δηλαδή».

Ένας από τους οδηγούς που έπεσε θύμα του 86χρονου, περιγράφει στο «Live News» πώς το αυτοκίνητό του από τη μία στιγμή στην άλλη σηκώθηκε στον αέρα.

«Το μεγάλο το SUV είναι το δικό μου, το μαύρο. Είναι αυτό που σηκώνεται πίσω στον αέρα. Εγώ ήμουν εν κινήσει, ανέβαινα την οδό Γεωργίου Πλατή και όπως πήγαινα στο ρεύμα μου, από τα αριστερά μου πήγε να κάνει προσπέραση ο 86χρονος και βρήκε κόντρα και έπεσε πάνω μου, χτύπησε ένα αυτοκίνητο που ήταν σταματημένο και έπεσε σε μία γυναίκα που οδηγούσε το αλλο αμαξι. Κατέβηκα κάτω να δω τι έγινε, είδα το αυτοκίνητό μου ότι σχεδόν έχει διαλυθεί, ο κύριος είχε Πάρκινσον, ο άνθρωπος έτρεμε ολόκληρος. Μου είπε ότι έχει δίπλωμα. Ήταν τυχερά τα κοριτσάκια που δεν με γύρισε εμένα τούμπα και να πέσω πάνω στα κοριτσάκια, τι θα έκανα εγώ, θα έμπαινα φυλακή, θα με έβαζε το κράτος φυλακή;».

Από το περιστατικό δεν τραυματίστηκε κανείς, ωστόσο για ακόμη μία φορά τίθεται υπό συζήτηση το ηλικιακό όριο που αφορά την ανανέωση διπλωμάτων προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια οδηγών και πεζών στους δρόμους.

«Όπως καταλαβαίνετε ήμουν σε κατάσταση σοκ, μετά το χτύπημα και ήρθε η κόρη μου εκεί, ήρθε η αστυνομία, η τροχαία ήρθαν όλοι και ο ασφαλιστής μου ήρθε», ανέφερε ο 86χρονος.

«Το δίπλωμα ναι πότε δεν θυμάμαι πότε το είχα ανανεώσει, νομίζω ότι έπρεπε να το ανανεώσω τέλος Ιουλίου. Εγώ το παρέδωσα το αυτοκίνητο δεν θα ξαναοδηγήσω εγώ, θα το παρέδιδα το αυτοκίνητο τέλος του Ιουλίου θα το παρέδιδα, θα το παρέδιδα στα παιδιά μου. Το δικό μου το αυτοκίνητο έπαθε τη μεγάλη ζημιά, στράβωσε η ζάντα του η αριστερή ζάντα. Όπως ήταν δίπλα εκεί τα αυτοκίνητα, αλλά ήταν σταθμευμένα και δεν κατάλαβα και τι άλλο έγινε, μετά πάει. Ούτε και τώρα είμαι σε θέση να πω πώς έχει γίνει», συνέχισε.