Σφοδρό τροχαίο στη Λαμία: Επιχείρησε προσπέραση σε κεντρικό δρόμο και προκάλεσε καραμπόλα

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη Λαμία, χωρίς ευτυχώς να σημιειωθεί κάποιος τραυματισμός.

Το ατύχημα σημειώθηκε στην κεντρική οδό Καρπενησίου, όταν ένας 86χρονος επιχείρησε να προσπεράσει προπορευόμενο όχημα, το οποίο χτύπησε ελαφρά με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος.

Το όχημα του ηλικιωμένου στη συνέχεια βγήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με δύο ακόμη οχήματα, που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση.

Δείτε στο βίντεο που ακουλουθεί τη στιγμή του τροχαίου:



Πλήρωμα της Τροχαίας Λαμίας έσπευσε στο σημείο και εκτός από την καταγραφή του ατυχήματος φρόντισε και για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας , καθώς διεξαγόταν με δυσκολία εωσότου απομακρυνθούν τα τρακαρισμένα οχήματα.

Δείτε παρακάτω περισσότερες φωτογραφίες από το ατύχημα:

Με πληροφορίες απο lamiareport.gr

