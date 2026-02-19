Αγρίνιο: Ο Δήμος μετακίνησε τη ράμπα αναπήρων που ήταν «αποκλεισμένη» έξω από το 3ο Δημοτικό σχολείο

Στην άμεση διόρθωση της κακοτεχνίας προχώρησε, έπειτα από τις έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων και το δημοσίευμα του Newsbomb, ο δήμος Αγρινίου μετακινώντας την ράμπα αναπήρων που ήταν «αποκλεισμένη» από σιδερένια μπάρα έξω από το 3ο Δημοτικό Σχολείο.

Συγκεκριμένα όπως φαίνεται στη φωτογραφία του Newsbomb η ράμπα μετακινήθηκε αριστερά της σιδερένια μπάρας που υπάρχει μπροστά στην είσοδο του Σχολείου επιτρέποντας πλέον την ελεύθερη πρόσβαση σε μαθητές με κινητικά προβλήματα, γονείς με καροτσάκια και άτομα που χρησιμοποιούν αναπηρικά αμαξίδια όλες τις ώρες της ημέρας και όχι μόνο κατά τη λειτουργία του Δημοτικού σχολείου.

Δυστυχώς η διάβαση των πεζών παρέμεινε στη θέση της χωρίς να μετακινηθεί ή τουλάχιστον να επεκταθεί έως τη νέα μπάρα αναπήρων, κάτι που οι κάτοικοι ελπίζει να γίνει σύντομα.

Όπως είχε αποκαλύψει το Newsbomb o Δήμος Αγρινίου κατασκεύασε πριν από λίγες ημέρες ράμπα αναπήρων μπροστά από την είσοδο του 3ου Δημοτικού Σχολείου, ωστόσο η πρόσβαση σε αυτήν παραμένει αδύνατη λόγω της ύπαρξης μπάρας που εμποδίζει την πρόσβαση στο πεζοδρόμιο.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, η μπάρα, παρότι μπορεί να αφαιρεθεί όταν πρέπει να μπει όχημα στο προαύλιο του σχολείου, παρέμενε καθημερινά τοποθετημένη, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανενεργή η νέα υποδομή που δημιουργήθηκε για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία.

Η τοποθέτηση της μπάρας, που λειτουργεί προστατευτικά για την έξοδο των μαθητών, ακύρωνε στην πράξη τον σκοπό της ράμπας και της πρόσβασης στο πεζοδρόμιο σε έναν κεντρικό δρόμο της πόλης στην περιοχή της Αγίας Τριάδας.

