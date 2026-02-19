Αγρίνιο: Ο Δήμος μετακίνησε τη ράμπα αναπήρων που ήταν «αποκλεισμένη» έξω από το 3ο Δημοτικό σχολείο

Η ράμπα μετακινήθηκε αριστερά της σιδερένια μπάρας που υπάρχει μπροστά στην είσοδο του Σχολείου επιτρέποντας πλέον την ελεύθερη πρόσβαση, αλλά εκτός διάβασης

Μίλτος Τσεκούρας

Αγρίνιο: Ο Δήμος μετακίνησε τη ράμπα αναπήρων που ήταν «αποκλεισμένη» έξω από το 3ο Δημοτικό σχολείο
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην άμεση διόρθωση της κακοτεχνίας προχώρησε, έπειτα από τις έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων και το δημοσίευμα του Newsbomb, ο δήμος Αγρινίου μετακινώντας την ράμπα αναπήρων που ήταν «αποκλεισμένη» από σιδερένια μπάρα έξω από το 3ο Δημοτικό Σχολείο.

Συγκεκριμένα όπως φαίνεται στη φωτογραφία του Newsbomb η ράμπα μετακινήθηκε αριστερά της σιδερένια μπάρας που υπάρχει μπροστά στην είσοδο του Σχολείου επιτρέποντας πλέον την ελεύθερη πρόσβαση σε μαθητές με κινητικά προβλήματα, γονείς με καροτσάκια και άτομα που χρησιμοποιούν αναπηρικά αμαξίδια όλες τις ώρες της ημέρας και όχι μόνο κατά τη λειτουργία του Δημοτικού σχολείου.

Δυστυχώς η διάβαση των πεζών παρέμεινε στη θέση της χωρίς να μετακινηθεί ή τουλάχιστον να επεκταθεί έως τη νέα μπάρα αναπήρων, κάτι που οι κάτοικοι ελπίζει να γίνει σύντομα.

agrinio.jpg

Όπως είχε αποκαλύψει το Newsbomb o Δήμος Αγρινίου κατασκεύασε πριν από λίγες ημέρες ράμπα αναπήρων μπροστά από την είσοδο του 3ου Δημοτικού Σχολείου, ωστόσο η πρόσβαση σε αυτήν παραμένει αδύνατη λόγω της ύπαρξης μπάρας που εμποδίζει την πρόσβαση στο πεζοδρόμιο.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, η μπάρα, παρότι μπορεί να αφαιρεθεί όταν πρέπει να μπει όχημα στο προαύλιο του σχολείου, παρέμενε καθημερινά τοποθετημένη, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανενεργή η νέα υποδομή που δημιουργήθηκε για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία.

ΑΓΡΙΝΙΟ

Η τοποθέτηση της μπάρας, που λειτουργεί προστατευτικά για την έξοδο των μαθητών, ακύρωνε στην πράξη τον σκοπό της ράμπας και της πρόσβασης στο πεζοδρόμιο σε έναν κεντρικό δρόμο της πόλης στην περιοχή της Αγίας Τριάδας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:49LIFESTYLE

Survivor: Έκτακτο επεισόδιο και αποχώρηση με κλάματα

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Η Ύδρα σε ρυθμούς Χόλιγουντ: Ο Μπραντ Πιτ έφτασε στο νησί - Τι αναφέρουν στο Newsbomb κάτοικοι

18:42ΕΛΛΑΔΑ

ΥΠΑ: Αποκαταστάθηκε η τεχνική βλάβη στο ραντάρ – Συνεχίζεται απρόσκοπτα η παροχή υπηρεσιών Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας

18:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γευμάτισαν στη Θεσσαλονίκη Αλεξάντερ Τσέφεριν με Μάκη Γκαγκάτση

18:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Μαρούσι - Ολυμπιακός 67-91: Στον τελικό οι «ερυθρόλευκοι» και περιμένουν τον Παναθηναϊκό

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα: Μέτρα της Τροχαίας ενόψει τριημέρου - Σε ποια φορτηγά θα απαγορευτεί η κυκλοφορία

18:36ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Πέντε χώρες δεσμεύτηκαν για την αποστολή δυνάμεων στη Διεθνή Δύναμη

18:32ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Μαρούσι – Ολυμπιακός 67-91 (τελικό): Στον τελικό του Final 8 στο Κύπελλο οι «ερυθρόλευκοι»

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Εξουδετερώθηκε η νάρκη – Δείτε τη στιγμή της ελεγχόμενης έκρηξης

18:16ΚΟΣΜΟΣ

Η Βρετανία απαγορεύει στις ΗΠΑ τη χρήση των βάσεων για πλήγματα κατά του Ιράν - Η απάντηση Τραμπ

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρό τροχαίο στη Λαμία: Επιχείρησε προσπέραση σε κεντρικό δρόμο και προκάλεσε καραμπόλα - Δείτε βίντεο

18:03ΚΟΣΜΟΣ

Συμβούλιο Ειρήνης: Ο κόσμος του Τραμπ στο λογότυπο - Η Αμερική στο επίκεντρο μιας νέας χρυσής εποχής

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Ο Δήμος μετακίνησε τη ράμπα αναπήρων που ήταν «αποκλεισμένη» έξω από το 3ο Δημοτικό σχολείο, αλλά ξέχασε την διάβαση

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Ο Τραμπ σχεδιάζει να χτίσει στρατιωτική βάση 5.000 ατόμων στη Γάζα

17:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Όσο το καράβι βούλιαζε εσείς παίζατε βιολιά»: Ο Απόστολος Σπυρόπουλος καταγγέλλει μέλη της οικογένειάς του μετά τον πλειστηριασμό του οινοποιείου

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό του μοιραίου σκάφους του δυστυχήματος με τους 15 νεκρούς

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 20χρονης από την Δάφνη

17:35ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Τρεις θάνατοι από γρίπη και δύο από COVID-19 την τελευταία εβδομάδα

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Αν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ θα αντιμετωπίσει απάντηση που «δεν μπορεί να φανταστεί»

17:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σφοδρή αντίδραση ΣΥΡΙΖΑ για την άρση ασυλίας του Παύλου Πολάκη - Τι λέει ο ίδιος ο βουλευτής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκουπίδια της δεκαετίας του 1960 από τον Καναδά, ξεβράστηκαν σε νησί της Σκωτίας

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Βάρη: Σπαράζουν οι γονείς των εργατών - «Μου το φάγανε το παλικάρι μου»

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

16:32ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για θητεία: «Παριστάνουν τους στρατιώτες και παριστάνουμε ότι εκπαιδεύονται, αυτό το παραμύθι πρέπει να πάρει τέλος! Έχουμε ζωντανή απειλή 10 φορές μεγαλύτερή μας»

17:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Όσο το καράβι βούλιαζε εσείς παίζατε βιολιά»: Ο Απόστολος Σπυρόπουλος καταγγέλλει μέλη της οικογένειάς του μετά τον πλειστηριασμό του οινοποιείου

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Σε άτυπο έρανο καλεί ο πατέρας Αντώνιος μετά την καταδίκη του σε φυλάκιση 9,5 ετών: Αδυνατώ να καταβάλλω και την ελάχιστη δόση, ελπίζω στη βοήθεια κάθε συνανθρώπου

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Χάος στη Λεωφόρο Φυλής - Εγκλωβισμένοι οδηγοί λόγω έργων στην Αττική Οδό

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

14:47ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν ειδοποιήθηκα για τις εργασίες»: Ο επιβλέπων μηχανικός μιλά στο Newsbomb για το εργατικό δυστύχημα με 2 νεκρούς στη Βάρη

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στο Συμβούλιο Ειρήνης: «Θα μάθουμε για το Ιράν σε περίπου 10 μέρες»

18:16ΚΟΣΜΟΣ

Η Βρετανία απαγορεύει στις ΗΠΑ τη χρήση των βάσεων για πλήγματα κατά του Ιράν - Η απάντηση Τραμπ

12:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για επεισόδια στο νοσοκομείο Νίκαιας: Κινδύνευσε η σωματική μου ακεραιότητα

17:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σφοδρή αντίδραση ΣΥΡΙΖΑ για την άρση ασυλίας του Παύλου Πολάκη - Τι λέει ο ίδιος ο βουλευτής

16:50ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με Αυστραλή δημοσιογράφο που έκανε live από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς μεθυσμένη - Ζήτησε συγγνώμη αλλά την υπερασπίστηκε ο Αυστραλός πρωθυπουργός - Δείτε το βίντεο

11:34LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Με σπασμένα φρένα η Κατερίνα Καινούργιου – «Χτυπά» 20άρια

12:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου - Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

16:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων το επόμενο 48ωρο

18:32ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Μαρούσι – Ολυμπιακός 67-91 (τελικό): Στον τελικό του Final 8 στο Κύπελλο οι «ερυθρόλευκοι»

16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Πρόβλημα σε ραντάρ στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» - Τι καταγγέλλουν οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ