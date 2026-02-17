Αγρίνιο: Ράμπα αναπήρων «αποκλεισμένη» από σιδερένια μπάρα μπροστά σε Δημοτικό Σχολείο

Ο Δήμος Αγρινίου κατασκεύασε πριν από λίγες ημέρες ράμπα αναπήρων μπροστά από την είσοδο του 3ου Δημοτικού Σχολείου, ωστόσο η πρόσβαση σε αυτήν παραμένει αδύνατη λόγω της ύπαρξης μπάρας που εμποδίζει την πρόσβαση στο πεζοδρόμιο.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, η μπάρα, παρότι μπορεί να αφαιρεθεί όταν πρέπει να μπει όχημα στο προαύλιο του σχολείου, παραμένει καθημερινά τοποθετημένη, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανενεργή η νέα υποδομή που δημιουργήθηκε για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία.

Η κατάσταση προκαλεί προβλήματα σε μαθητές με κινητικά προβλήματα, γονείς με καροτσάκια και άτομα που χρησιμοποιούν αναπηρικά αμαξίδια όλες τις ώρες της ημέρας και όχι μόνο κατά τη λειτουργία του Δημοτικού σχολείου.

Η τοποθέτηση της μπάρας, που λειτουργεί προστατευτικά για την έξοδο των μαθητών, ακυρώνει στην πράξη τον σκοπό της ράμπας και της πρόσβασης στο πεζοδρόμιο σε έναν κεντρικό δρόμο της πόλης στην περιοχή της Αγίας Τριάδας.

