Αγρίνιο: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες - Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσβησε τη φωτιά
Ο οδηγός του αυτοκινήτου έθεσε τον κινητήρα σε λειτουργία και μπήκε στο σπίτι του για ελάχιστα λεπτά, όταν ξέσπασε η πυρκαγιά
Στις φλόγες τυλίχθηκε αυτοκίνητο σε περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου στο Αγρίνιο το πρωί της Δευτέρας (16/02).
Ο οδηγός του αυτοκινήτου έθεσε τον κινητήρα σε λειτουργία και μπήκε στο σπίτι του για ελάχιστα λεπτά προκειμένου να πάρει κάτι. Η σύζυγός του που βγήκε έξω αντιλήφθηκε ότι το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες και στο σημείο προκλήθηκε αναστάτωση.
Από το σημείο περνούσε αστυνομικός, εκτός υπηρεσίας, που ανέλαβε δράση για να σβήσει τη φωτιά στον κινητήρα με τη χρήση πυροσβεστήρα, ενώ κλήθηκε και η Πυροσβεστική.
