Αιτωλοακαρνανία: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε προαύλιο σχολείου
Στο νοσοκομείο o 53χρονος οδηγός και ο 7χρονος γιος του
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Κατούνα Αιτωλοακαρνανίας το απόγευμα της Κυριακής (15/02).
Σύμφωνα με το agriniopress.gr, αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του για άγνωστους λόγους στο γυμνάσιο. Το όχημα χτύπησε στα κάγκελα του σχολείου και κατέληξε στο προαύλιο.
Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αγρινίου ο 53χρονος οδηγός και ο 7χρονος γιος του.
