Θεσσαλονίκη: Σύγκρουση ΙΧ με μηχανάκι - Ένας τραυματίας
Το ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου στην ανατολική Θεσσαλονίκη.
Όπως αναφέρει το voria.gr, γύρω στις 18.15, ένα μηχανάκι συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με ΙΧ στη συμβολή των οδών Αιγαίου με Αδριανουπόλεως.
Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο ελαφρύς τραυματισμός του οδηγού του δικύκλου.
