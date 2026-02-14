Τύρναβος: Με τραγούδια γάμου αποχαιρέτησαν τον 28χρονο Θοδωρή Ζαμπογιά που έσβησε «ξαφνικά»

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και ανείπωτης θλίψης τελέστηκε σήμερα η κηδεία του 28χρονου Θοδωρή Ζαμπογιά, του νεαρού εκπαιδευτικού που έφυγε τόσο ξαφνικά από τη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Ο ιερός ναός γέμισε από συγγενείς, φίλους, συνάδελφους και γνωστούς του Θοδωρή που τον γνώριζαν από μικρό παιδί και βρέθηκαν εκεί για να του πουν το τελευταίο «αντίο».

Τραγικές φιγούρες η αδερφή του και ο πατέρας του, που στάθηκαν μπροστά στο φέρετρο αδυνατώντας να πιστέψουν πως αποχαιρετούν το δικό τους παιδί και αδερφό. Ο πόνος τους αποτύπωνε το μέγεθος της απώλειας, δέκα χρόνια μετά τον χαμό της μητέρας του, μια πληγή που δεν είχε ακόμη κλείσει.

Οι φίλοι του μιλούν για ένα χαμογελαστό παιδί, ευγενικό, διακριτικό και γεμάτο καλοσύνη. Έναν άνθρωπο που αγαπούσε τη ζωή, τη δουλειά του και τους μαθητές του, χωρίς ποτέ να δείχνει τις δυσκολίες του. Οι φίλοι του κουβάλησαν το φέρετρο, σήκωσαν το σώμα του Θοδωρή για μια τελευταία φορά και μετά τραγούδησαν τραγούδια γάμου, αποχαιρετώντας τον σαν γαμπρό.

Με πληροφορίες από tirnavosress.gr