Τύρναβος: Με τραγούδια γάμου αποχαιρέτησαν τον 28χρονο Θοδωρή Ζαμπογιά που έσβησε «ξαφνικά»

Οι φίλοι του κουβάλησαν το φέρετρο και τον οδήγησαν με τραγούδια γάμου στην τελευταία του κατοικία

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Τύρναβος: Με τραγούδια γάμου αποχαιρέτησαν τον 28χρονο Θοδωρή Ζαμπογιά που έσβησε «ξαφνικά»
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και ανείπωτης θλίψης τελέστηκε σήμερα η κηδεία του 28χρονου Θοδωρή Ζαμπογιά, του νεαρού εκπαιδευτικού που έφυγε τόσο ξαφνικά από τη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Ο ιερός ναός γέμισε από συγγενείς, φίλους, συνάδελφους και γνωστούς του Θοδωρή που τον γνώριζαν από μικρό παιδί και βρέθηκαν εκεί για να του πουν το τελευταίο «αντίο».

Τραγικές φιγούρες η αδερφή του και ο πατέρας του, που στάθηκαν μπροστά στο φέρετρο αδυνατώντας να πιστέψουν πως αποχαιρετούν το δικό τους παιδί και αδερφό. Ο πόνος τους αποτύπωνε το μέγεθος της απώλειας, δέκα χρόνια μετά τον χαμό της μητέρας του, μια πληγή που δεν είχε ακόμη κλείσει.

kideia-tirnavos1.jpg

Οι φίλοι του μιλούν για ένα χαμογελαστό παιδί, ευγενικό, διακριτικό και γεμάτο καλοσύνη. Έναν άνθρωπο που αγαπούσε τη ζωή, τη δουλειά του και τους μαθητές του, χωρίς ποτέ να δείχνει τις δυσκολίες του. Οι φίλοι του κουβάλησαν το φέρετρο, σήκωσαν το σώμα του Θοδωρή για μια τελευταία φορά και μετά τραγούδησαν τραγούδια γάμου, αποχαιρετώντας τον σαν γαμπρό.

Με πληροφορίες από tirnavosress.gr

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:54ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Ηχητικό ντοκουμέντο από το συμβάν - «Με το ζόρι αναπνέουν» λέει η αδερφή του 15χρονου οδηγού

21:45LIFESTYLE

Tα δάκρυα της Νάνας Μούσχουρη: Ο Νίκος Αλιάγας την βράβευσε στη Γαλλία με λόγια του Νίκου Καζαντζάκη

21:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός - Ολυμπιακός 0-0: Νέα «ερυθρόλευκη» γκέλα - Χάνει έδαφος στην κορυφή

21:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Φθιώτιδα: Εκοιμήθη ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Αθανάσιος Παπαζαχαρίας

21:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-0 - Τέλος στη Λιβαδειά

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στο Ηράκλειο: Μέθυσε και έβγαλε μαχαίρι απειλώντας θαμώνες καφετέριας

21:06LIFESTYLE

Βανδή – Μπισμπίκης: Οι 6 κοινές φωτογραφίες τους για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οι «Περβολάρηδες» μαγειρεύουν ελπίδα – 100 μερίδες φαγητού κάθε εβδομάδα

20:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Σπουδαίο «διπλό» η ΑΕΚ στην έδρα του ΠΑΟΚ, όρθιο το Μαρούσι

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σύγκρουση ΙΧ με μηχανάκι - Ένας τραυματίας

20:39ΕΛΛΑΔΑ

Τύρναβος: Με τραγούδια γάμου αποχαιρέτησαν τον 28χρονο Θοδωρή Ζαμπογιά που έσβησε «ξαφνικά»

20:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες κι αφρικανική σκόνη - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα από απόψε

20:19ΕΛΛΑΔΑ

Λακωνία: Σορός άνδρα εντοπίστηκε στην Κοκκινιά του δήμου Ευρώτα

20:03ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι: «Δεν συμμερίζομαι τις κριτικές του Μερτς στην κουλτούρα του Maga»

19:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιβάν Σαββίδης: «Δείξτε σε όλους πως είστε αυτοί που θα πάρουν το πρωτάθλημα»

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή η Αττική Οδός από Ελευσίνα μέχρι Αιγάλεω στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο έως την Δευτέρα το πρωί

19:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Συννεφιασμένη Κυριακή με ισχυρές βροχές και καταιγίδες

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Τσικνοπέμπτη με κατάσχεση «μαμούθ» ληγμένου κρέατος: Στα δίχτυα της Περιφέρειας Αττικής 4,8 τόνοι

19:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 20 Φεβρουαρίου

19:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Μισός» στο παιχνίδι με την ΑΕΛ – Εκτός και οι Ίνγκασον, Κυριακόπουλος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:00ΕΛΛΑΔΑ

Ίμβρος - Τένεδος: Πώς η Τουρκία ξερίζωσε με βάρβαρες μεθόδους τους Έλληνες από τα δύο νησιά

20:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες κι αφρικανική σκόνη - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα από απόψε

17:03ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: «Το παιδί μου δεν έχει ιδέα από οδήγηση» - Λύγισε η μητέρα του νεκρού παιδιού

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ΣΤΑΣΥ ετοιμάζει καταφύγια πολέμου στην «υπόγεια Αθήνα» - Ο παλιός σταθμός της Ομόνοιας το πρώτο, δείτε την αυτοψία του Newsbomb

20:39ΕΛΛΑΔΑ

Τύρναβος: Με τραγούδια γάμου αποχαιρέτησαν τον 28χρονο Θοδωρή Ζαμπογιά που έσβησε «ξαφνικά»

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οι «Περβολάρηδες» μαγειρεύουν ελπίδα – 100 μερίδες φαγητού κάθε εβδομάδα

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Αντετοκούνμπο ήρθε στην Ελλάδα: «Χάρη στο Γιάννη είμαι με την οικογένειά μου»

21:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-0 - Τέλος στη Λιβαδειά

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή η Αττική Οδός από Ελευσίνα μέχρι Αιγάλεω στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο έως την Δευτέρα το πρωί

21:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός - Ολυμπιακός 0-0: Νέα «ερυθρόλευκη» γκέλα - Χάνει έδαφος στην κορυφή

21:06LIFESTYLE

Βανδή – Μπισμπίκης: Οι 6 κοινές φωτογραφίες τους για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Προσωρινά κρατούμενος ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου - Θα κρατηθεί στο τμήμα μέχρι την απολογία του

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Εξόρμηση Τροχαίας στο Ίλιον: 41 παραβάσεις, αφαιρέθηκαν 15 διπλώματα, ακινητοποιήθηκαν 14 οχήματα

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση για την Άνοιξη - Ο ρόλος της La Nina και πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Παπαληγούρα: Ο συγκινητικός επικήδειος για τον πατέρα της  - «Έφυγε κρατώντας το χέρι της συντρόφου του»

21:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Φθιώτιδα: Εκοιμήθη ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Αθανάσιος Παπαζαχαρίας

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνοαμερικανός πρώην πράκτορας της CIA αποκαλύπτει ποια είναι η πιο επικίνδυνη χώρα σήμερα

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Η στιγμή που περνούν χειροπέδες στον ιδιοκτήτη του εργοστασίου - Γιατί συνελήφθη εκ νέου

18:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

O Μητσοτάκης στη HORECA 2026: «Αυτός είναι καφές, δεν θα κοιμηθώ απόψε» - Βίντεο

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στον Θανάση Σκουρτόπουλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ