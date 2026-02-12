Θλίψη στον Τύρναβο για τον ξαφνικό χαμό του 27χρονου Θοδωρή υπηρετούσε ως δάσκαλος στο Ρέθυμνο

Σοκ και θλίψη επικρατούν σε Ρέθυμνο και στον Τύρναβο, τον τόπο καταγωγής του 27χρονου εκπαιδευτικού Θοδωρή Ζαμπόγια, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του τις βραδινές ώρες της Τετάρτης.

Ο άτυχος δάσκαλος, εργαζόταν στο Ρέθυμνο ως αναπληρωτής εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ο Θοδωρής, είχε πολλές ώρες να δώσει σημεία ζωής ενώ δεν εμφανίστηκε στο σχολείο του, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία σε φίλους και συναδέλφους του.

Συνάδελφοι του μετέβησαν στο διαμέρισμά του το απόγευμα της Τετάρτης και εντόπισαν τον άτυχο 27χρονο νεκρό, ειδοποιώντας άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσε η Ελληνική Αστυνομία, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Ρεθύμνου, η οποία λαμβάνει καταθέσεις από το φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον του 28χρονου.

Αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο τα αίτια θανάτου θα προσδιοριστούν από τη νεκροψία – νεκροτομή, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Την ίδια στιγμή, το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις Αρχές της Κρήτης.

Η τραγική ειρωνεία

Ο Θοδωρής Ζαμπόγιας ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία του Τυρνάβου. Όσοι τον γνώριζαν κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο χαμογελαστό, με καλοσύνη και έντονη ενσυναίσθηση, που αγαπούσε βαθιά το λειτούργημά του και το υπηρετούσε με πάθος.

Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι η οικογένειά του είχε βιώσει ξανά βαρύ πένθος, καθώς τον Οκτώβριο του 2016 η μητέρα του είχε φύγει από τη ζωή σε ηλικία μόλις 41 ετών.

Σε ένδειξη σεβασμού και πένθους, η τοπική κοινότητα και ο Δήμος Τυρνάβου εξετάζουν το ενδεχόμενο ακύρωσης των καρναβαλικών εκδηλώσεων στα χωριά της Δημοτικής Ενότητας Δένδρων.

