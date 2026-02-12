Ρέθυμνο: Νεκρός βρέθηκε στο σπίτι του 27χρονος εκπαιδευτικός – Τον εντόπισε συνάδελφός του

Νεκρός στο σπίτι του εντοπίστηκε το βράδυ της Τετάρτης (11/2) ένας 27χρονος εκπαιδευτικός στο Ρέθυμνο.

Τον άνδρα εντόπισε στο σπίτι του ένας συνάδελφός του, ο οποίος μπήκε στο σπίτι και ήρθε αντιμέτωπος με το τραγικό θέαμα, ειδοποιώντας αμέσως τις Αρχές.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, ο νεαρός εκπαιδευτικός αναζητούνταν από φιλικά του πρόσωπα και από τους συναδέλφους του, καθώς για ώρες δεν υπήρχε καμία επικοινωνία μαζί του, ενώ δεν εμφανίστηκε και στο σχολείο, γεγονός που προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία.

Ο εκλιπών, σύμφωνα με πληροφορίες, καταγόταν από τη Λάρισα και είχε κατέβει στην Κρήτη για να εργαστεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως αναπληρωτής.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περιστατικό στο οποίο έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια, ωστόσο τα ακριβή αίτια του θανάτου θα αποσαφηνιστούν από τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται τα επίσημα πορίσματα που θα ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 27χρονος δάσκαλος, σκορπίζοντας ανείπωτη θλίψη στην οικογένεια, τους φίλους, το εργασιακό του περιβάλλον και την τοπική κοινωνία.

Διαβάστε επίσης