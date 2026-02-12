Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Αθηνών, Κηφισίας – Σε ποιους δρόμους εντοπίζονται προβλήματα

Αυξημένη είναι η κίνηση και σήμερα (12/02) στο Λεκανοπέδιο, με τον Κηφισό, τη Λεωφόρο Αθηνών, την Κηφισίας, την Αττική Οδό και άλλους κεντρικούς δρόμους να είναι στο «κόκκινο» από νωρίς το πρωί.

Καθυστερήσεις εντοπίζονται και στο κέντρο της Αθήνας, τη Μεσογείων, την Ελευθερίου Βενιζέλου έως το ύψος της Καισαριανής (Αλίμου Κατεχάκη) αλλά και τους δρόμους πέριξ του λιμανιού του Πειραιά.

Παραμένουν τα προβλήματα και στη Λεωφόρο Συγγρού, όπου νωρίτερα σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο στο ρεύμα ανόδου. Όχημα παρέσυρε πεζό που επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο, προκαλώντας αναστάτωση σε πεζούς και οδηγούς.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες και να ρυθμίσουν την κυκλοφορία.