Σοβαρό τροχαίο στη Συγγρού: Όχημα παρέσυρε πεζό

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, στο ύψος της Νέας Σμύρνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, όχημα παρέσυρε πεζό που επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο, προκαλώντας αναστάτωση στην κυκλοφορία.

Το συμβάν έλαβε χώρα περίπου στις πρωινές ώρες, όταν ένας πεζός προσπάθησε να περάσει το οδόστρωμα στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, κοντά στη Νέα Σμύρνη. Τότε, όχημα που κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση τον χτύπησε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο πεζός, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες και να ρυθμίσουν την κυκλοφορία.

Η κατάσταση του τραυματία δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.