Πτώση ατόμου στις γραμμές του Μετρό στο Σύνταγμα
Ανησυχία για τον άνθρωπο που έπεσε στις ράγες του Μετρό στο Σύνταγμα, νωρίς το πρωί της Πέμπτης (12/02)
Μεγάλη αναστάτωση νωρίς το πρωί της Πέμπτης (12/02) στον σταθμό «Σύνταγμα» του Μετρό, όπου άνθρωπος έπεσε στις ράγες.
