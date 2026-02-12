Πτώση ατόμου στις γραμμές του Μετρό στο Σύνταγμα

Ανησυχία για τον άνθρωπο που έπεσε στις ράγες του Μετρό στο Σύνταγμα, νωρίς το πρωί της Πέμπτης (12/02)

Newsbomb

Μεγάλη αναστάτωση νωρίς το πρωί της Πέμπτης (12/02) στον σταθμό «Σύνταγμα» του Μετρό, όπου άνθρωπος έπεσε στις ράγες.

