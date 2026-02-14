Λακωνία: Σορός άνδρα εντοπίστηκε στην Κοκκινιά του δήμου Ευρώτα
Φως στα αίτια του θανάτου αναμένεται να δείξει η νεκροψία – νεκροτομή
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σορός άνδρα εντοπίστηκε από ιδιώτη στην περιοχή Κοκκινιά του δήμου Ευρώτα στη Λακωνία.
Η σορός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στη νοσηλευτική μονάδα Μολάων.
Φως στα αίτια του θανάτου αναμένεται να δείξει η νεκροψία – νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί στη σορό.
Με πληροφορίες από ΕΡΤ
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:48 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη: Σύγκρουση ΙΧ με μηχανάκι - Ένας τραυματίας
19:59 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ