Εξόρμηση Τροχαίας στο Ίλιον: 41 παραβάσεις, αφαιρέθηκαν 15 διπλώματα, ακινητοποιήθηκαν 14 οχήματα

Σε εξόρμηση της Τροχαίας το βράδυ της Παρασκευής στο Ίλιον βεβαιώθηκαν 41 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σκοπός της επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση τροχονομικών παραβάσεων που έχουν καταγραφεί στην περιοχή του Ιλίου.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, πραγματοποιήθηκαν 107 έλεγχοι οχημάτων και βεβαιώθηκαν 41 παραβάσεις του ΚΟΚ, όπως ενδεικτικά, για στέρηση άδειας οδήγησης, μη χρήση προστατευτικής ζώνης, μη χρήση κράνους και χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση κ.α.

Ακόμα αφαιρέθηκαν 8 άδειες κυκλοφορίας, 15 άδειες ικανότητας οδήγησης, ενώ ακινητοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν με γερανό 14 οχήματα.

Παρόμοιες επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

