Λούτσα-μητέρα οδηγού: «Το παιδί μου δεν έχει ιδέα από οδήγηση» - Λύγισε η μητέρα του νεκρού παιδιού

Το βίντεο ντοκουμέντο που έχει καταγραφεί από κάμερα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, σοκάρει. Οι τρεις νεαροί στη Λούτσα επιβαίνουν σε ένα λευκό Fiat, που φεύγει από το δρόμο και καρφώνεται σε δέντρο, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του ενός εκ των 15χρονων επιβαινόντων

Επιμέλεια - Μιχάλης Παπαδάκος

Το τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα με το νεκρό 15χρονο παιδί, έχει σοκάρει την κοινή γνώμη και τα «γιατί» είναι πολλά. Οι Αρχές καλούνται να δώσουν απαντήσεις για το πώς έγινε το τροχαίο και ποιος από τους νεαρούς οδηγούσε.

Η μητέρα του φερόμενου ως οδηγού μίλησε στο Mega, ωστόσο, αρνήθηκε ότι οδηγούσε ο γιος της το αυτοκίνητο, το οποίο ήταν της οικογένειας. «Είναι μαυρισμένος. Σήμερα είναι χάλια, ζαλίζεται, κάνει εμετό, δεν μπορεί να στέκεται. Δεν μπορεί να κάνει πράγματα. Δεν με αφήνουν κι εμένα να το δω. Μου λένε είναι κρατούμενος» είπε η μητέρα του 15χρονου τραυματία.

«Ο γιος μου δεν έχει ιδέα από οδήγηση»

Σε ό,τι αφορά στις ολιγόλεπτες συνομιλίες που είχε με τον γιο της, αυτός φέρεται να της έλεγε τα εξής: «"Τι σου έκανα μαμά; Μόνο αυτό μου είπε "έχεις όλα τα δίκια του κόσμου. Γιατί πήρα τα κλειδιά;". Του λέει ο φίλος που σκοτώθηκε πάρε το κλειδί για το αμάξι μην πεις τίποτα στους γονείς σου κι έλα να κάνουμε βόλτα, γιατί ο δικός μου δεν είχε ιδέα για οδήγηση. Ήρθαν μαζί στο σπίτι, πήραν τα κλειδιά, πήραν το αμάξι...

Το δικό μου το παιδί δεν το πήρε το αμάξι. Τώρα έχει πάθει σοκ. Τώρα ό,τι και να πω εγώ... "Μαμά ο φίλος μου. Μαμά τι έκανα, τι κάναμε; Ο φίλος μου". Είναι τρία παιδιά που μεγαλώσανε μαζί. Το δικό μου στο νοσοκομείο, το άλλο που έφυγε. Είναι σαν το δικό μου, το ίδιο. Είναι ίδιος ο πόνος».

«Το παιδί είναι σε σοκ, δεν μπορεί να μιλάει, έχει φόβο έχει τρόμο, σκέφτεται, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς. Δεν κατάλαβε τίποτα», πρόσθεσε ο πατέρας του.

«Ο αδελφός μου είναι. Έχει χτυπήσει άσχημα το πόδι του, το κεφάλι του τα πλευρά του. Προς το παρόν(είπαν πως έχει διαφύγει τον κίνδυνο). Είναι σε κατάσταση σοκ και οι δύο. Πού να θυμούνται οι καημένοι όχι, με το ζόρι αναπνέουνε. Δεν είναι περίεργος ακριβώς (ο δρόμος) απλά έτυχε, τι να σας πω», είπε η αδελφή του 15χρονου τραυματία φερόμενου ως οδηγού.

Πώς έγινε το τροχαίο - Βίντεο ντοκουμέντο

Το απόγευμα της Παρασκευής, οι τρεις φίλοι αποφάσισαν να πάρουν τα κλειδιά του αυτοκινήτου των γονέων του ενός και να πάνε βόλτα. Πράγματι, πήραν τα κλειδιά από το λευκό Fiat και βγήκαν στους δρόμους της Λούτσας.

Το βίντεο-ντοκουμέντο έχει καταγράψει τη στιγμή που ο νεαρός οδηγός χάνει τον έλεγχο του οχήματος και μετά από περίπου 30 μέτρα τρελής πορείας που διέγραψε, σταμάτησε δυστυχώς επάνω σε ένα δέντρο επί της οδού Δημοκρατίας.

Κάτοικοι της περιοχής πετάχτηκαν έντρομοι μετά τον εκκωφαντικό θόρυβο, καλώντας άμεσα Αστυνομία κι ΕΚΑΒ. Ωστόσο, για τον 15χρονο Ε.Μ. ήταν ήδη αργά. Ο 15χρονος συνοδηγός, εκσφενδονίστηκε έξω από το όχημα λόγω της σφοδρότητας της πρόσκρουσης, ενώ οι δύο φίλοι του, ο οδηγός κι ο έτερος ανήλικος που καθόταν στο πίσω κάθισμα, νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από αμέλεια ο ανήλικος οδηγός

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 15χρονος που φέρεται να οδηγούσε το όχημα βρίσκεται αντιμέτωπος με τη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, σωματική βλάβη από αμέλεια, επικίνδυνη οδήγηση, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, κανόνες οδικής συμπεριφοράς και ταχύτητα και απόσταση μεταξύ οχημάτων.

Οι γονείς του, δεν έχουν συλληφθεί ακόμα, αλλά θεωρείται δεδομένο ότι θα γίνει κι αυτό, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

