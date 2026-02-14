Τραγωδία στη Χαλκιδική: 75χρονος έχασε τη ζωή του σε σύγκρουση οχημάτων

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής όπου ένας 75χρονος έχασε τη ζωή του όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με ΙΧ που οδηγούσε 31χρονος υπήκοος Αλβανίας με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του ηλικιωμένου.

Το δυστύχημα συνέβη το πρωί γύρω στις 8:20 ενώ από το τροχαίο τραυματίστηκε και ο 31χρονος.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Καλλικράτειας.

Με πληροφορίες από voria.gr

Διαβάστε επίσης