Μεγάλη καθίζηση σε δρόμο της Γορτυνίας - Άνοιξε στα δύο το οδόστρωμα

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε μεγάλη καθίζηση που σημειώθηκε στον οδικό άξονα που συνδέει το χωριό Χώρα στη Γορτυνία με τις γύρω περιοχές, προκαλώντας πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τις εικόνες από το σημείο, το οδόστρωμα έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές, καθώς εμφανίστηκαν βαθιά ρήγματα σε δύο διαφορετικά σημεία του δρόμου. Η άσφαλτος έχει υποχωρήσει, δημιουργώντας επικίνδυνα ανοίγματα, γεγονός που καθιστά αδύνατη και εξαιρετικά επικίνδυνη τη διέλευση οχημάτων.

Αποτέλεσμα της καθίζησης είναι το χωριό να έχει ουσιαστικά αποκοπεί από το υπόλοιπο οδικό δίκτυο, με περίπου 35 κατοίκους να παραμένουν αποκλεισμένοι. Η μετακίνηση προς και από την περιοχή δεν είναι εφικτή, γεγονός που δημιουργεί ανησυχία, ιδιαίτερα σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη για άμεση ιατρική ή άλλη βοήθεια.

Οι τοπικές Aρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε αυτοψία προκειμένου να εκτιμηθεί το μέγεθος της ζημιάς και να δρομολογηθούν παρεμβάσεις αποκατάστασης. Μέχρι τότε, η πρόσβαση στο χωριό παραμένει αδύνατη, με τους κατοίκους να ζητούν άμεση κινητοποίηση για την αποκατάσταση της σύνδεσης.