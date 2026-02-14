Καματερό: Προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους ρεύματος και άρπαξαν κοσμήματα 7.000 ευρώ

Δύο νεαροί, ηλικίας 27 και 22 ετών, συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή του Καματερού. Λίγο νωρίτερα είχαν εξαπατήσει μια ηλικιωμένη γυναίκα, προσποιούμενοι ότι είναι υπάλληλοι εταιρείας ηλεκτρικού ρεύματος.

Της τηλεφώνησαν και της είπαν ότι υπάρχει δήθεν βλάβη στο ρεύμα του σπιτιού της. Με αυτό το τέχνασμα, την έπεισαν να βάλει τα κοσμήματά της, αξίας 7.000 ευρώ, μέσα σε μια λεκάνη έξω από την πόρτα. Στη συνέχεια πήγαν εκεί, πήραν τα κοσμήματα και έφυγαν με αυτοκίνητο.

Η Αστυνομία εντόπισε το όχημά τους στο Καματερό και τους έκανε σήμα να σταματήσουν. Ο οδηγός προσπάθησε να ξεφύγει αναπτύσσοντας ταχύτητα, αλλά μετά από καταδίωξη το αυτοκίνητο σταμάτησε. Οι δύο άνδρες προσπάθησαν να διαφύγουν τρέχοντας, όμως οι αστυνομικοί τους πρόλαβαν και τους συνέλαβαν.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν τα κλεμμένα κοσμήματα, τα οποία επιστράφηκαν στην ηλικιωμένη. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.