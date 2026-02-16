Χαϊδάρι: Τροχαίο με δύο τραυματίες στο ύψος της Ιεράς Οδού – Κυκλοφορικά προβλήματα στο σημείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας (16/2) στο ύψος της Ιεράς Οδού, στο ρεύμα προς Κόρινθο, στην περιοχή του Χαϊδαρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο συμβάν ενεπλάκησαν Ι.Χ. αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οι δύο επιβαίνοντες της μηχανής, χωρίς ωστόσο η κατάστασή τους να κρίνεται σοβαρή.

Στο σημείο του ατυχήματος παρατηρούνται καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων καθώς η αριστερή λωρίδα παραμένει κλειστή.