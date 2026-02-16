Τροχαίο στον Ασπρόπυργο: ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό – Άντρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε δέκα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στον Ασπρόπυργο.

Συγκεκριμένα, φορτηγό συγκρούστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με Ι.Χ. αυτοκίνητο στη συμβολή των οδών Αγίου Στεφάνου και Αγίου Παντελεήμονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής, αποτελούμενες από 13 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν από τα συντρίμμια του Ι.Χ. δύο άτομα. Ο ένας εκ των επιβαινόντων παρελήφθη από ασθενοφόρο χωρίς τις αισθήσεις του. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για άνδρα ηλικίας περίπου 40 ετών.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε τραυματισμένη και μία γυναίκα, ενώ δεν αναφέρθηκε τραυματισμός από την πλευρά του οδηγού του φορτηγού.