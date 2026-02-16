Τροχαίο στον Ασπρόπυργο: ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό – Άντρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας, από ΙΧΕ όχημα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Newsbomb

Τροχαίο στον Ασπρόπυργο: ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό – Άντρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε δέκα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στον Ασπρόπυργο.

Συγκεκριμένα, φορτηγό συγκρούστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με Ι.Χ. αυτοκίνητο στη συμβολή των οδών Αγίου Στεφάνου και Αγίου Παντελεήμονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής, αποτελούμενες από 13 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν από τα συντρίμμια του Ι.Χ. δύο άτομα. Ο ένας εκ των επιβαινόντων παρελήφθη από ασθενοφόρο χωρίς τις αισθήσεις του. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για άνδρα ηλικίας περίπου 40 ετών.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε τραυματισμένη και μία γυναίκα, ενώ δεν αναφέρθηκε τραυματισμός από την πλευρά του οδηγού του φορτηγού.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:24ΚΟΣΜΟΣ

Τουλάχιστον 10 νεκροί στη Μπουρκίνα Φάσο σε σειρά επιθέσεων τζιχαντιστών από την περασμένη Πέμπτη

03:58ΕΡΓΑΣΙΑ

Αργίες 2026: Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα και τις ημερομηνίες

03:32ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον Ασπρόπυργο: ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό – Άντρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

03:06ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Κ/2025: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 123 θέσεις στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΠΕ)

02:40ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Το γεωτρύπανο «Τσαγρί Μπέη» απέπλευσε για Σομαλία

02:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Στην Ελλάδα ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις - Ενσωματώνεται άμεσα στην ομάδα

01:46ΚΟΣΜΟΣ

Τέσσερις νεκροί σε πλήγματα του Ισραήλ στον ανατολικό Λίβανο

01:22ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία διαψεύδει τα σενάρια για κοινή ναυπήγηση πολεμικών πλοίων με τις ΗΠΑ

00:58LIFESTYLE

Sing for Greece: Ο Akylas έκανε το απόλυτο - Πώς ψήφισαν κοινό και επιτροπές

00:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογές ΕΚΑ: Πρώτη η παράταξη του ΚΚΕ - Ο Παναγόπουλος «κέρδισε» το ΠΑΣΟΚ

00:10LIFESTYLE

Sing for Greece: Ο Akylas έφυγε για Βιέννη και Eurovision

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ρούμπιο διαβεβαιώνει ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν μια Ευρώπη «υποτελή»

23:45ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δυο αθλητές στον Μαραθώνιο της Σεβίλλης τερμάτισαν... ταυτόχρονα

23:34ΚΟΣΜΟΣ

Ο στρατός των ΗΠΑ αναχαίτισε τάνκερ στον Ινδικό Ωκεανό - Είχε διαφύγει από την Καραϊβική

23:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Αμίλητοι οι παίκτες μπροστά στη Θύρα 13, άκουγαν τις αποδοκιμασίες

23:22LIFESTYLE

Sing for Greece: Τι ψηφίζει το X στον εθνικό τελικό της Eurovision

23:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Αμετάβλητη εικόνα στην κορυφή, απώλεια «μαχαιριά» για Παναθηναϊκό

23:13ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

23:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - ΑΕΛ 1-1: Απαράδεκτη εμφάνιση και νέα «γκέλα» στη Λεωφόρο

23:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Ισχυρές βροχές στα νησιά και την Πελοπόννησο – Άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ισραηλινή παραγωγός βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας - Ήταν δεμένη και είχε μώλωπες

22:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία με όπλο μέσα στις φυλακές Δομοκού - Τα δευτερόλεπτα του τρόμου στο γραφείο του Αρχιφύλακα

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ΣΤΑΣΥ ετοιμάζει καταφύγια πολέμου στην «υπόγεια Αθήνα» - Ο παλιός σταθμός της Ομόνοιας το πρώτο, δείτε την αυτοψία του Newsbomb

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή η Αττική Οδός από Ελευσίνα μέχρι Αιγάλεω στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο έως την Δευτέρα το πρωί

00:10LIFESTYLE

Sing for Greece: Ο Akylas έφυγε για Βιέννη και Eurovision

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Ίμβρος - Τένεδος: Πώς η Τουρκία ξερίζωσε με βάρβαρες μεθόδους τους Έλληνες από τα δύο νησιά

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

03:32ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον Ασπρόπυργο: ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό – Άντρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο: Επιβεβαιώνουν οι Ισπανοί - Βίντεο

18:40ΕΛΛΑΔΑ

«Σκάσε, βούλωσέ το, μου έχεις σπάσει τα νεύρα»: Φυσικοθεραπεύτρια χτύπησε παιδί με εγκεφαλική παράλυση και τη μητέρα του στη Χαλκίδα

21:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια δολοφονία στις φυλακές Δομοκού - Πυροβόλησαν κρατούμενο στο γραφείο του Αρχιφύλακα

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες: «Πιο ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό»

00:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογές ΕΚΑ: Πρώτη η παράταξη του ΚΚΕ - Ο Παναγόπουλος «κέρδισε» το ΠΑΣΟΚ

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Λακωνία: Tαυτοποιήθηκε η σορός του ψαρά που ήταν αγνοούμενος - Τον αναγνώρισε η γυναίκα του

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στον Θανάση Σκουρτόπουλο

03:58ΕΡΓΑΣΙΑ

Αργίες 2026: Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα και τις ημερομηνίες

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφία από τον «δράκο των Εξαρχείων» - Κατηγορείται για 4 επιθέσεις κατά γυναικών σε 10 μέρες

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 15/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.300.000 ευρώ

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Οι 15 καταθέσεις και το κονδύλι των 30.000 ευρώ που απορρίφθηκε «καίνε» τον ιδιοκτήτη

23:22LIFESTYLE

Sing for Greece: Τι ψηφίζει το X στον εθνικό τελικό της Eurovision

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ