Ασπρόπυργος: Μετωπική σύγκρουση ΙΧ με νταλίκα - Νεκρός ο 41χρονος οδηγός

Τροχαίο δυστύχημα έγινε το βράδυ της Κυριακής στον Ασπρόπυργο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 41χρονος οδηγός.

Σύμφωνα με πληροφορίες το τροχαίο δυστύχημα έγινε το βράδυ της Κυριακής (15.02.2026) στη συμβολή των οδών Αγίου Παντελεήμωνος και Αγίου Στεφάνου στον Ασπρόπυργο, όταν ο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο 41χρονος, συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό.

Στο σημείο έσπευσαν 4 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσία με 13 πυροσβέστες οι όποιοι απεγκλώβισαν μία γυναίκα και ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του τον 41χρονο οδηγό.

Ο άνδρας διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε. Προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.