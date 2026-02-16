Αγρίνιο: Στο Καραμανδάνειο δύο νεογέννητα από επιπλοκές ίωσης

Στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας μεταφέρθηκαν δύο νεογέννητα δίδυμα από το Αγρίνιο, ηλικίας μόλις 17 ημερών, έπειτα από επιπλοκές που προκάλεσε ίωση.

Αρχικά, τα δύο νεογέννητα δίδυμα, ηλικίας μόλις 17 ημερών, μεταφέρθηκαν την Κυριακή (15.2.26) στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, καθώς παρουσίασαν επιπλοκές έπειτα από ίωση και εμφάνισαν αναπνευστικά προβλήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του sinidisi.gr, οι γιατροί, αξιολογώντας την κατάστασή τους, έκριναν αναγκαία τη διακομιδή τους στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα.

Η κατάστασή τους αξιολογείται διαρκώς, ενώ θα παραμείνουν νοσηλευόμενα έως ότου η πορεία της υγείας τους επιτρέψει το εξιτήριο.

