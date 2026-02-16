Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο δύο νεογέννητα από επιπλοκές ίωσης
Η ιογενής λοίμωξη παρουσίασε επιδείνωση, με αποτέλεσμα τα βρέφη να εμφανίσουν αναπνευστικά προβλήματα
Στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου μεταφέρθηκαν την Κυριακή (15/02) δύο νεογέννητα δίδυμα ηλικίας μόλις 17 ημερών, έπειτα από επιπλοκές που προκάλεσε η ίωση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιογενής λοίμωξη παρουσίασε επιδείνωση, με αποτέλεσμα τα βρέφη να εμφανίσουν αναπνευστικά προβλήματα και να κριθεί αναγκαία η άμεση μεταφορά τους στο νοσοκομείο.
Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στις απαραίτητες ιατρικές παρεμβάσεις και τα νεογνά παρακολουθούνται στενά από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αναφέρει το sinidisi.gr.
Η κατάστασή τους αξιολογείται διαρκώς, ενώ θα παραμείνουν νοσηλευόμενα έως ότου η πορεία της υγείας τους επιτρέψει το εξιτήριο.
