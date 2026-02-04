Γρίπη: «Καμπανάκι» από Τζανάκη - Θα κάνουμε Πάσχα με τον ιό

Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε ο Νίκος Τζανάκης, σχετικά με τη γρίπη Α, η οποία «θερίζει» στην Κρήτη.

Ο καθηγητής πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, μιλώντας στο CRETA ανέφερε ότι με βάση τα δεδομένα από την πορεία του ιού, θα νοσήσουν φέτος με τη γρίπη Α, πολλοί περισσότεροι από 2 εκατ. άνθρωποι στη χώρα μας, προειδοποιώντας ιδιαιτέρως για τους ανεμβολίαστους.

Ο κ. Τζανάκης εμφανίστηκε προβληματισμένος για τα παιδιά που νοσούν, καθώς ο αριθμός των κρουσμάτων που εντοπίζεται είναι αυξημένος και μάλιστα σύμφωνα με τον ίδιο, παραπάνω από το 90% των παιδιών είναι ανεμβολίαστα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του καθηγητή, τα κρούσματα γρίπης θα συνεχίσουν την ίδια πορεία όλο τον Φεβρουάριο και αποκλιμάκωση ενδέχεται να υπάρξει τον Μάρτιο. «Αλλά θα συνεχίσουμε να έχουμε κρούσματα και το Πάσχα, ίσως και λίγο μετά το Πάσχα», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Τζανάκης κάλεσε όσους δεν έχουν νοσήσει και δεν έχουν εμβολιαστεί να το πράξουν έστω και τώρα και απηύθυνε σύσταση για τήρηση των μέτρων προστασίας, όπως χρήση μάσκας, όταν κρίνεται απαραίτητο.

