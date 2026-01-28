Στη ΜΕΘ του Παίδων 4χρονος μετά από επιπλοκές της γρίπης

Στην ίδια μονάδα παραμένει διασωληνωμένο το 6χρονο κοριτσάκι το οποίο υπέστη σοβαρή επιπλοκή ενώ το τελευταίο τετραήμερο νοσούσε από γρίπη

Newsbomb

Στη ΜΕΘ του Παίδων 4χρονος μετά από επιπλοκές της γρίπης

Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

EUROKINISSI.
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύεται 4χρονο αγοράκι μετά από επιπλοκές της γρίπης Α.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ το παιδί έφτασε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, σταθεροποιήθηκε και πλέον νοσηλεύεται διασωληνωμένο.

Στην ίδια μονάδα παραμένει διασωληνωμένο το 6χρονο κοριτσάκι το οποίο υπέστη σοβαρή επιπλοκή ενώ το τελευταίο τετραήμερο νοσούσε από γρίπη.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:18ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Το video της Πυροσβεστικής που εξηγεί πώς έγινε η φονική έκρηξη

17:04WHAT THE FACT

Η απάτη που ξεκινά μόλις σβήσετε το κινητό - Πώς θα την καταλάβετε

16:56ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν για Γροιλανδία: Η αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ είναι κάλεσμα στρατηγικής αφύπνισης για ολόκληρη την Ευρώπη

16:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το βαρομετρικό χαμηλό στο Τυρρηνικό Πέλαγο φέρνει καταιγίδες στην Ελλάδα

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Στη ΜΕΘ του Παίδων 4χρονος μετά από επιπλοκές της γρίπης

16:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Επιμνημόσυνη δέηση στην Τούμπα για τα θύματα του δυστυχήματος

16:42ΚΟΣΜΟΣ

Deutsche Bank: Έφοδος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος – Ερευνούν τον Ρώσο ολιγάρχη Ρομάν Αμπράμοβιτς

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Τα σπαρακτικά αντίο φίλων και συγγενών στα «αετόπουλα»: Οι 7 φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Μνήμες «Ισλαμικού Κράτους» στη Συρία: Η κυβέρνηση Σαραά απαγόρευσε το make up στις γυναίκες

16:28ΠΑΙΔΕΙΑ

ΟΟΣΑ: «Πράσινο φως» για τις μεταρρυθμίσεις στις εκπαίδευση - Στόχος η μείωση των ανισοτήτων και η ποιοτική μάθηση

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει φίλαθλος του ΠΑΟΚ που βγήκε ζωντανός από το μοιραίο βαν: «Πραγματικά δεν ξέρω τι έγινε»

16:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο «μαύρος» Ιανουάριος του 2026: Από την τραγωδία στο ελβετικό μπαρ, στις εκατόμβες θυμάτων στο Ιράν, την έκρηξη στη Βιολάντα και τους 7 νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρουμανία: Οι 3 τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ μεταφέρονται την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη

16:15ΚΟΣΜΟΣ

Ούτε Γερμανία ούτε Ηνωμένο Βασίλειο: Η χώρα «αουτσάιντερ» που πίνει την περισσότερη μπύρα στον κόσμο

16:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας φέρνει η Kristin - «Βουτάει» ο υδράργυρος

15:52ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Τραμπ στο Ιράν: «Κάντε συμφωνία για τα πυρηνικά. Η επόμενη επίθεση θα είναι πολύ χειρότερη»

15:40ΚΟΣΜΟΣ

Τι περιέχει το «κουτί της αποκάλυψης» που σχεδιάστηκε για ανάκαμψη μετά από παγκόσμια καταστροφή

15:40ΚΟΣΜΟΣ

Μινεάπολη: Τι προκύπτει από την έκθεση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την δολοφονία του Άλεξ Πρέτι

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Φονική έκρηξη στη Βιολάντα - «Πολύμηνη εκτεταμένη διαρροή προπανίου» λέει η πυροσβεστική

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος για την εξαφάνιση 16χρονης από τον Κορυδαλλό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:26ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει φίλαθλος του ΠΑΟΚ που βγήκε ζωντανός από το μοιραίο βαν: «Πραγματικά δεν ξέρω τι έγινε»

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Τα σπαρακτικά αντίο φίλων και συγγενών στα «αετόπουλα»: Οι 7 φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Φονική έκρηξη στη Βιολάντα - «Πολύμηνη εκτεταμένη διαρροή προπανίου» λέει η πυροσβεστική

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει η περιγραφή του οδηγού της νταλίκας που τράκαρε με το βαν των οπαδών: «34 χρόνια στο τιμόνι, 1 εκατ. χιλιόμετρα, δεν έχω ξανασυναντήσει κάτι τέτοιο»

21:32LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Ο Παυλής παλεύει για τη ζωή του

13:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: KRISTIN το όνομα της νέας κακοκαιρίας - Πού και πότε θα «χτυπήσει»

18:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συγκλονισμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ: Πούλμαν επιστρέφουν στην Ελλάδα και δεν πάνε στη Γαλλία

11:22LIFESTYLE

Η σπάνια εμφάνιση της Αθηνάς Ωνάση στην επίδειξη του Stephane Rolland και η φωτογραφία ένα χρόνο μετά την τελευταία δημόσια παρουσία της

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Πώς αλεύρι και ζάχαρη μπορούν να γίνουν εκρηκτικά μέσα σε εργοστάσια

16:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας φέρνει η Kristin - «Βουτάει» ο υδράργυρος

16:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο «μαύρος» Ιανουάριος του 2026: Από την τραγωδία στο ελβετικό μπαρ, στις εκατόμβες θυμάτων στο Ιράν, την έκρηξη στη Βιολάντα και τους 7 νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Δεν έχει παραδοθεί από το καλοκαίρι το πόρισμα ελέγχου ασφάλειας στο εργοστάσιο

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Μέχρι πότε μπορείτε να εκδώσετε διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα

23:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Τραγωδία στη Ρουμανία: To «αντίο» του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα «αετόπουλα» του ΠΑΟΚ

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ - Καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις την Πέμπτη

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Μαριόλα για τον Στράτο Τζώρτζογλου: Ποια γυναίκα θα έμενε σε έναν γάμο μόνο για τις διακοπές;»

13:08ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΟΚ: Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί των οπαδών - Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί, αύριο ο επαναπατρισμός

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ανεμοστρόβιλος ξήλωσε τέντες καταστημάτων στον Μαραθώνα - Ι.Χ παρασύρθηκε στο Πικέρμι

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Στην εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας της «Βιολάντα»

14:25LIFESTYLE

Eurovision: Στην τρίτη θέση εκτοξεύτηκε η Ελλάδα στα στοιχήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ