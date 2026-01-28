Στη ΜΕΘ του Παίδων 4χρονος μετά από επιπλοκές της γρίπης

Διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύεται 4χρονο αγοράκι μετά από επιπλοκές της γρίπης Α.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ το παιδί έφτασε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, σταθεροποιήθηκε και πλέον νοσηλεύεται διασωληνωμένο.

Στην ίδια μονάδα παραμένει διασωληνωμένο το 6χρονο κοριτσάκι το οποίο υπέστη σοβαρή επιπλοκή ενώ το τελευταίο τετραήμερο νοσούσε από γρίπη.