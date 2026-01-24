Συγκλονίζει η γιαγιά του 6χρονου κοριτσιού: «Ας πάρει εμένα ο Θεός, να μην πάρει το παιδάκι μας»

Ως πολύ σοβαρή κρίνεται η κατάσταση του 6χρονου κοριτσιού που παραμένει διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», το οποίο διαγνώστηκε με εγκεφαλίτιδα ως επιπλοκή της γρίπης.

Οι γιατροί το διασωλήνωσαν άμεσα και έκαναν αξονική και μαγνητική, ενώ όπως διαπιστώθηκε, από επιπλοκή γρίπης προκλήθηκε εγκεφαλίτιδα. Παρά την επιδείνωση της κατάστασης, οι γιατροί είναι αισιόδοξοι για την πορεία του 6χρονου.

Η γιαγιά της 6χρονης συγκινεί, λέγοντας: «Τι να σας πω, ας πάρει εμένα ο Θεός και όχι το παιδάκι μας. Δεν φταίει σε τίποτα, μία αθώα ψυχή. Κέρδισε το φλουρί την Πρωτοχρονιά και το χάρισε σε ένα κοριτσάκι. Κάντε την προσευχή σας, σας παρακαλώ, να γίνει καλά». Ακόμη, είπε ότι «το άλλο το παιδάκι το έβγαλαν, μακάρι να το κάνουν και στο δικό μας», αναφερόμενη στο παιδάκι ηλικίας 3 ετών που νόσησε επίσης από γρίπη και αποσωληνώθηκε.

