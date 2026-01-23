Γρίπη: Στη ΜΕΘ του Παίδων δύο παιδιά που νοσούν - Έχουν διασωληνωθεί

Τα παιδιά που νοσηλεύονται είναι ηλικίας 6 και 3 ετών 

Γρίπη: Στη ΜΕΘ του Παίδων δύο παιδιά που νοσούν - Έχουν διασωληνωθεί
Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», νοσηλεύονται δύο παιδιά με γρίπη.

Τα παιδιά είναι ηλικίας 6 και 3 ετών και έχουν διασωληνωθεί.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ο 3χρονος πηγαίνει καλύτερα και αναμένεται να ξεκινήσουν διαδικασίες αποσωλήνωσης.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το 6χρονο παρουσιάζει καλύτερη εικόνα.

7 θάνατοι από γρίπη την τελευταία εβδομάδα

Μείωση παρουσιάζει η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα, παραμένοντας όμως σε υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για το διάστημα 12-18 Ιανουαρίου. Η θετικότητα για COVID-19 παρουσιάζει επίσης μείωση, όπως και ο αριθμός των κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής. Αντίθετα, αύξηση καταγράφει η θετικότητα για RSV, κινούμενη όμως σε χαμηλά επίπεδα.

Η έκθεση του ΕΟΔΥ για τις αναπνευστικές λοιμώξεις:

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε περαιτέρω μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 εισαγωγές μειώθηκε σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια, παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 138 νέες εισαγωγές COVID-19, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=189). Καταγράφηκε μία νέα διασωλήνωση και έξι νέοι θάνατοι.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), παρουσίασε περαιτέρω μείωση την τελευταία εβδομάδα, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλά επίπεδα. Επίσης, στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) καταγράφηκε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι νέες εισαγωγές γρίπης παρουσίασαν μείωση την τελευταία εβδομάδα (613 νέες εισαγωγές έναντι 871 την προηγούμενη εβδομάδα ). Καταγράφηκαν 23 νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και επτά νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Επιπλέον, δηλώθηκαν αναδρομικά 13 σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ.

Συνολικά, από την αρχή επιτήρησης της γρίπης έχουν καταγραφεί 81 κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 23 θάνατοι με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Μεταξύ 2.758 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν 485 θετικά δείγματα για ιούς γρίπης, 484 τύπου Α και ένα τύπου Β. Το καλύτερο μέτρο πρόληψης παραμένει ο εμβολιασμός.

Ο ΕΟΔΥ κάνει ισχυρή σύσταση στις ομάδες υψηλού κινδύνου για εμβολιασμό χωρίς καθυστέρηση κατά της γρίπης, έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής φροντίδας επί εμφάνισης συμπτωμάτων συμβατών με γρίπη για χορήγηση αντι-ιϊκής αγωγής, καθώς και για χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό. Επιπλέον, συστήνεται στον πληθυσμό η εφαρμογή προστατευτικών μέτρων, που περιλαμβάνουν αναπνευστική υγιεινή, συχνό πλύσιμο των χεριών και καλό αερισμό των χώρων.

Κατά την τελευταία εβδομάδα, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο της γρίπης Α στα αστικά λύματα των ελεγχθεισών περιοχών βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

Η θετικότητα στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, κινούμενη ωστόσο σε χαμηλά επίπεδα. Στα νοσοκομεία του δικτύου επιτήρησης SARI η θετικότητα παρουσίασε περαιτέρω μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

