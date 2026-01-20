Γρίπη: «Νοσούν και οι εμβολιασμένοι, θα αυξηθούν οι θάνατοι -Εμβολιασμός ακόμα και τώρα»

Η γρίπη σαρώνει και τη χώρα μας, με τις νοσηλείες να αυξάνονται. Τι λένε οι ειδικοί για τον εμβολιασμό

Pexels

Η γρίπη βρίσκεται σε έξαρση, το φαινόμενο θα διαρκέσει για περισσότερο απ' ό,τι αναμένεται και οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου.

Μιλώντας σχετικά, η καθηγήτρια επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Θοδώρα Ψαλτοπούλου κι ο καθηγητής πνευμονολογίας, Νίκος Τζανάκης τόνισαν ότι διανύουμε περίοδο έξαρσης των κρουσμάτων και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.

Η κυρία Ψαλτοπούλου είπε ότι «σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει έξαρση γρίπης, λόγω της υπερμετάδοσης του ιού. Έχουμε πολλά περισσότερα περιστατικά και δυστυχώς κάποια απ' αυτά καταλήγουν στο νοσοκομείο.

Πολλά κρούσματα καταγράφονται σε παιδιά κι εφήβους σύμφωνα με το ECDC, ενώ αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο ακόμα και να χάσουν τη ζωή τους από τις επιπλοκές της γρίπης είναι τα άτομα άνω των 60 καθώς κι όσοι αντιμετωπίζουν υποκείμενα νοσήματα.

Κατά προτεραιότητα πρέπει να εμβολιάζονται οι 60 ετών κι άνω, τα παιδιά έως 5 ετών, καθώς και οι 5-59 με υποκείμενα νοσήματα κι εγκυμοσύνες.

Ακόμα προλαβαίνουμε να εμβολιαστούμε, καθώς η γρίπη ενδεχομένως θα φτάσει μέχρι τον Μάρτιο» τόνισε η καθηγήτρια.

Νοσούν και οι εμβολιασμένοι

Όπως εξήγησε μιλώντας στον ΑΝΤ1 «σύμφωνα με το ECDC, το εμβόλιο επειδή δημιουργήθηκε πριν εξαπλωθεί το στέλεχος Κ της γρίπης τύπου Α, δεν προσφέρει ιδιαίτερη προστασία (σ.σ.: ποσοστό 55%), ωστόσο, προστατεύει από σοβαρή νόσηση και κατ' επέκταση από νοσηλεία».

Γι αυτό ακόμα και σήμερα, προτείνεται στον γενικό πληθυσμό «να εμβολιαστεί, καθώς μέρα με τη μέρα χτίζουμε αντισώματα, ακόμα κι αν χρειάζονται περίπου 2 εβδομάδες για να καλυφθούμε πλήρως».

Για τα παιδιά που νοσούν, είπε ότι «μπορεί να χρειαστεί να περάσει ακόμα και μία εβδομάδα για να περάσει πλήρως η ίωση», οπότε προέτρεψε να μην τα στέλνουν οι γονείς στο σχολείο αν δεν έχουν αναρρώσει πλήρως. Έφερε δε το παράδειγμα των ΗΠΑ, που έχει έξαρση, τονίζοντας ότι υπάρχουν 9.000 νεκροί κι ανάμεσά τους πάνω από 20 παιδιά».

Τζανάκης: Δεν χρειάζεται πανικός


Ο Νίκος Τζανάκης από την πλευρά του, ξεκαθάρισε ότι δεν χρειάζεται πανικός. «Θα έχουμε και στο περιβάλλον μας πολλά περιστατικά. Αναλογικά με τα περιστατικά, η πίεση στο ΕΣΥ, δεν είναι ανάλογη. Αυτά τα 2.5 εκατ. εμβόλια έχουν καταναλωθεί κι έχουν γίνει κυρίως στους ευάλωτους και γι αυτό δεν πιέζεται πολύ το σύστημα υγείας.

Εβδομιδιαίως έχουμε περίπου 800 εισαγωγές, δεν αποκλείεται να φτάσουμε στις 1200. Περίπου 150-200 τη μέρα. Αυτό σημαίνει ότι στα Επείγοντα θα έχουν περίπου 20πλάσιες επισκέψεις. Ενδεχομένως θα πιεστούν οι ΜΕΘ.

Σίγουρα θα φτάσουμε σε διψήφιο αριθμό θανάτων

Θα έχουμε σίγουρα διψήφιο αριθμό θανάτων εβδομαδιαίως. Ήδη έχουμε περίπου 8, και θα προσεγγίσουμε τους 15, τις επόμενες δύο-τρεις εβδομάδες.

Ιδιαίτερα οι νέοι που έρχονται με βαριές λοιμώξεις κι επιπλοκές είναι ανεμβολίαστοι. Οι ηλικιωμένοι είναι πιο προστατευμένοι, αλλά πολλοί εξ αυτών είναι ανεμβολίαστοι.

Έξαρση

Ο καθηγητής εξήγησε ότι «στην πρωτεύουσα και τα αστικά κέντρα θα πάει έτσι μέχρι και τις δύο πρώτες εβδομάδες του Φεβρουαρίου, ενώ η περιφέρεια πάει λίγο πιο αργά, περίπου 10 ημέρες αργότερα θα δούμε το peak εκεί».

