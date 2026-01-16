Γρίπη Α: Ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες

Έντονη η κυκλοφορία του ιού της γρίπης την τρέχουσα περίοδο - Προσοχή συνιστούν οι ειδικοί

Γρίπη Α: Ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες
Ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων της γρίπης τύπου Α, καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, προκαλώντας ανησυχία στην επιστημονική κοινότητα.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι την τρέχουσα περίοδο παρατηρείται έντονη κυκλοφορία του ιού και βρισκόμαστε στην κορύφωση της γρίπης, ενώ συστήνουν προσοχή, ιδιαίτερα σε άτομα υψηλού κινδύνου.

Ως μέτρα προστασίας και πρόληψης συνιστούν την έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων, την αποφυγή συγχρωτισμού και τα βασικά μέτρα υγιεινής.

Ο παιδίατρος και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, Ντίνος Γιαννακόπουλος, μίλησε στην ΕΡΤ3 και αναφέρθηκε στην έξαρση των ιώσεων.

«Το κύριο χαρακτηριστικό φέτος είναι ότι το στέλεχος Κ της γρίπης, που προκαλεί αυτή την έξαρση δημιουργεί βαρύτερη κλινική εικόνα από ότι τις προηγούμενες χρονιές. Μάλιστα, στο Ηνωμένο Βασίλειο ονομάστηκε υπεργρίπη για να δείξουν ακριβώς ότι προκαλεί βαριά συμπτώματα, κρατούν περισσότερο και οδηγεί τα άτομα υψηλού κινδύνου και κυρίως τους ανεμβολίαστους στο νοσοκομείο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γιαννακόπουλος.

