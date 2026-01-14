Έως 2.000.000 Έλληνες αναμένεται να νοσήσουν από γρίπη και λοιμώξεις του αναπνευστικού

Σοβαρή επιβάρυνση στο σύστημα υγείας αναμένεται να προκαλέσει το φετινό κύμα γρίπης, καθώς οι ειδικοί εκτιμούν ότι μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου περίπου 2.000.000 πολίτες στη χώρα θα έχουν νοσήσει από λοιμώξεις του αναπνευστικού, με τη γρίπη να αποτελεί τον βασικό «πρωταγωνιστή». Οι προβλέψεις αυτές σκιαγραφούν έναν δύσκολο χειμώνα, με αυξημένες ανάγκες για νοσηλείες και πίεση στις υγειονομικές δομές.

Μέσα σε αυτό το κλίμα έντονης ανησυχίας συνεδρίασε χθες το απόγευμα η Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, υπό την προεδρία της ομότιμης καθηγήτριας Παιδιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαρίας Θεοδωρίδου. Αν και δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συζήτησης, θεωρείται βέβαιο ότι στο επίκεντρο βρέθηκε η ταχεία εξάπλωση της γρίπης.

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, σημείωσε ότι η διασπορά της γρίπης βρίσκεται αυτή την περίοδο σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, επισημαίνοντας ωστόσο πως δεν είναι ακόμη δυνατόν να προσδιοριστεί αν το επιδημικό κύμα έχει φτάσει στην κορύφωσή του.

Παράλληλα, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι καταγράφεται αύξηση στις νοσηλείες, διευκρινίζοντας πως πρόκειται για ένα φαινόμενο που παρατηρείται κάθε χρόνο αυτή την εποχή, ιδίως μετά το άνοιγμα των σχολείων και την πτώση της θερμοκρασίας.

Πάνω από 2.700.000 έχουν εμβολιαστεί

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον εμβολιασμό. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 2.700.000 πολίτες έχουν ήδη εμβολιαστεί, αριθμός σημαντικός αλλά όχι επαρκής. Όπως τόνισε ο υφυπουργός Υγείας, απαιτείται μεγαλύτερη συμμετοχή, κυρίως από άτομα άνω των 60 ετών, τις ευπαθείς ομάδες και τα παιδιά έως 5 ετών.

Την ανάγκη ενίσχυσης του εμβολιασμού, υπογράμμισε και η καθηγήτρια Επιδημιολογίας Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, προειδοποιώντας ότι σε άλλες χώρες τα δεδομένα ξεπερνούν τα αντίστοιχα των προηγούμενων ετών. Όπως εξήγησε, το αντιγριπικό εμβόλιο μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης, με αποτελεσματικότητα που ξεπερνά το 55%.

Υψηλό 10ετίας στην θνητότητα από γρίπη στις ΗΠΑ

Ενδεικτικά, ανέφερε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφεται φέτος το υψηλότερο ποσοστό θνητότητας της τελευταίας δεκαετίας, κυρίως λόγω στελέχους της γρίπης τύπου Α (Η3Ν2), ενώ και στη Μεγάλη Βρετανία παρατηρήθηκε νέα άνοδος των θανάτων μετά την εορταστική περίοδο.

«Σιγοντάρει» κι ο covid

Την ίδια στιγμή, το σύστημα υγείας επιβαρύνεται περαιτέρω από τον SARS-CoV-2, καθώς υπάρχουν αυξημένα κρούσματα. Συγκεκριμένα την περίοδο 29 Δεκεμβρίου – 4 Ιανουαρίου καταγράφηκαν 147 νέες εισαγωγές ασθενών με COVID, αριθμός αυξημένος σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ δυστυχώς καταγράφηκαν και δύο θάνατοι.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται κι από τις μετρήσεις στα λύματα, όπου σε τέσσερις από τις εννιά περιοχές που παρακολουθούνται από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων καταγράφονται υψηλά επίπεδα ιικού φορτίου. Αύξηση παρουσιάζουν Πάτρα, Ξάνθη, ενώ ανοδική τάση εμφανίζει και η Αθήνα.

Έτσι λοιπόν, εύλογα η ιατρική κοινότητα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος για μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας, με γρίπη, κορονοϊό κι άλλες εποχικές ιώσεις να χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής. Οι ειδικοί συνιστούν στους πολίτες να τηρούν τους κανόνες υγιεινής, καθώς πρωταρχικό ρόλο στην μη εξάπλωση των ιών είναι η ατομική ευθύνη, καθώς και η έγκαιρη διάγνωση.