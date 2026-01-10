Γρίπη στην Ελλάδα: Αυτό είναι το στέλεχος που «θερίζει» - Υψηλός πυρετός και βαριά συμπτώματα

Τι λέει παιδίατρος στο Newsbomb.gr για κύμα γρίπης - Τι να προσέξουν οι γονείς

Ελένη Μητσάλη



Φωτογραφία αρχείου

Eurokinissi
Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της χώρας, καθώς το νέο επιδημικό κύμα της γρίπης δείχνει τα «δόντια» του, προκαλώντας ασφυξία στα νοσοκομεία και αυξημένες εισαγωγές παιδιών.

Η έξαρση δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά ολόκληρη την Ευρώπη, με τους ειδικούς να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την έντονη κυκλοφορία του ιού της γρίπης τύπου Α, αλλά και για την εμφάνιση νέων, πιο επιθετικών στελεχών.

Το επικίνδυνο «στέλεχος Κ» και οι παιδιατρικές νοσηλείες

Μιλώντας στο newsbomb.gr για την κατάσταση που επικρατεί, η παιδίατρος, διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ και συνεργάτιδα του ΕΟΔΥ, Όλγα Τζέτζη, περιέγραψε μια εικόνα που προκαλεί έντονη ανησυχία: «Το φετινό κύμα χαρακτηρίζεται από το στέλεχος Κ, το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις συνδέεται με βαρύτερη κλινική εικόνα. Το γεγονός ότι το συγκεκριμένο στέλεχος έχει υψηλή μεταδοτικότητα περιπλέκει τα πράγματα», τονίζει η κ. Τζέτζη.

Σύμφωνα με την ίδια, τα νοσοκομεία καταγράφουν αυξημένες νοσηλείες παιδιών που παρουσιάζουν:

  • Πολύ υψηλό πυρετό
  • Έντονη καταβολή δυνάμεων
  • Σοβαρά συμπτώματα από το αναπνευστικό

«Εκρηκτικό» κοκτέιλ ιώσεων

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη καθώς η γρίπη δεν «παίζει» μόνη της.

Παρατηρείται εκρηκτική αύξηση σε:

  • Ιογενείς γαστρεντερίτιδες
  • Λοιμώξεις του ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού
  • Συν-λοιμώξεις: Παιδιά που νοσούν ταυτόχρονα από δύο ιούς ή κολλάνε τη μία ίωση μετά την άλλη

«Μην στέλνετε τα παιδιά πρόωρα στο σχολείο»

Η κ. Τζέτζη στέλνει μέσω του newsbomb.gr ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους γονείς: Η ανάρρωση πρέπει να είναι πλήρης. «Τα παιδιά δεν πρέπει να επιστρέφουν στο σχολείο ή τον παιδικό σταθμό αν δεν έχουν συνέλθει τελείως. Ο οργανισμός τους παραμένει ευάλωτος και ο κίνδυνος για μια νέα λοίμωξη παραμονεύει», επισημαίνει.

Πότε πρέπει να καλέσετε αμέσως γιατρό

Οι ειδικοί συστήνουν στους γονείς να ζητήσουν άμεση ιατρική αξιολόγηση εάν το παιδί εμφανίσει:

- Επίμονο πυρετό που δεν υποχωρεί.
- Υποτονικότητα και λήθαργο.
- Αναπνευστική δυσχέρεια (δυσκολία στην ανάσα).

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χορηγούνται αντιβιοτικά ή αντιιικά φάρμακα χωρίς ιατρική συνταγή και κλινική εκτίμηση.

Η «ασπίδα» του εμβολίου

Η πρόληψη παραμένει το ισχυρότερο όπλο. Ο αντιγριπικός εμβολιασμός είναι καθοριστικός, ιδιαίτερα για βρέφη άνω των 6 μηνών, παιδιά έως 6 ετών και όλες τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.





