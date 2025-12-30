Γρίπη: Ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων - Πάνω από 500 εισαγωγές σε ένα 24ωρο
«Καμπανάκι» από τους ειδικούς για ενίσχυση των προληπτικών μέτρων
Πάνω από 500 εισαγωγές σε νοσοκομεία κατεγράφησαν το τελευταίο 24ωρο λόγω της ραγδαία αύξησης κρουσμάτων γρίπης, με τις υγειονομικές αρχές να προειδοποιούν για την ανάγκη ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων.
Οι ειδικοί συστήνουν στους γονείς να παρακολουθούν προσεκτικά τα συμπτώματα των παιδιών τους και να αναζητούν ιατρική βοήθεια αν παρατηρήσουν επιδείνωση. Παράλληλα, οι προτρέπουν τους πολίτες να εμβολιαστούν, προκειμένου να προστατευτούν από την εξάπλωση του ιού και να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στην κοινότητα.
