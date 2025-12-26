«Μεγάλη έξαρση της γρίπης Α: Αυξημένη προσοχή σε βρέφη και εγκύους»

Σύμφωνα με παιδίατρο του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» καταγράφεται αυξημένη προσέλευση παιδιών με αναπνευστικές λοιμώξεις


Αυξημένη προσέλευση παιδιών με αναπνευστικές λοιμώξεις καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στα παιδιατρικά νοσοκομεία, με τη γρίπη Α και ειδικότερα το στέλεχος Η3Ν2 (τύπος Κ) να κυριαρχεί.

Όπως τόνισε η παιδίατρος του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» Αρετή Μανιώτη, μιλώντας στην ΕΡΤ, πρόκειται για στέλεχος με αυξημένη μεταδοτικότητα και έντονη κλινική εικόνα, που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή κυρίως στις ευπαθείς ομάδες: «Χρειάζεται αυξημένη προσοχή σε βρέφη κάτω των 6 μηνών, εγκύους, ανοσοκατεσταλμένους και ασθενείς με χρόνια νοσήματα όπως άσθμα και παχυσαρκία». Παράλληλα, σημείωσε ότι καταγράφονται και άλλα περιστατικά λοιμώξεων του αναπνευστικού, όπως Covid-19, καθώς και γαστρεντερίτιδες.

Εμβόλιο γρίπης και διασταυρούμενη ανοσία

Σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα του αντιγριπικού εμβολίου, η Αρετή Μανιώτη επισήμανε ότι το σκεύασμα «επικαιροποιείται κάθε χρόνο» από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ανάλογα με τα στελέχη που αναμένεται να κυκλοφορήσουν. «Το αντιγριπικό εμβόλιο ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό και μετά από 10 – 15 ημέρες παράγονται αντισώματα, τα οποία μπορούν να αναγνωρίσουν κοινά πρωτεϊνικά στοιχεία ακόμη και μεταλλαγμένων στελεχών. Αυτό ονομάζεται διασταυρούμενη ανοσία», εξήγησε.

Όπως πρόσθεσε, ακόμη και αν κάποιος νοσήσει, η νόσηση είναι συνήθως ηπιότερη και μειώνεται ο κίνδυνος επιπλοκών, ενώ υπενθύμισε ότι ο εμβολιασμός πρέπει να επαναλαμβάνεται «κάθε χρόνο», καθώς τα αντισώματα εξασθενούν μέσα σε 6–12 μήνες.

Εμβολιασμός από 6 μηνών και «cocooning»

Η παιδίατρος υπογράμμισε ότι ο αντιγριπικός εμβολιασμός μπορεί να χορηγείται «από την ηλικία των 6 μηνών», ενώ για τα μικρότερα βρέφη στάθηκε στη σημασία του εμβολιασμού του στενού περιβάλλοντος. «Όσοι έχουν στο σπίτι βρέφος κάτω των 6 μηνών, εμβολιάζονται όλοι γύρω του για να το προστατεύσουμε. Αυτό το λέμε cocooning ανοσίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπενθύμισε τους βασικούς κανόνες υγιεινής, όπως σχολαστικό πλύσιμο χεριών, κάλυψη στόματος και μύτης με τον αγκώνα όταν βήχουμε ή φτερνιζόμαστε, αποφυγή κοινής χρήσης σκευών, καλό αερισμό των χώρων και αποχή από κοινωνικές συναθροίσεις όταν υπάρχουν συμπτώματα.

Προειδοποίησε όμως και για τις υπερβολές: «Όταν υπερβάλλουμε με την αποστείρωση, το ανοσοποιητικό δεν εκπαιδεύεται. Έχει φανεί ότι παιδιά που προστατεύονται υπερβολικά εμφανίζουν αυξημένα ποσοστά αλλεργιών και αυτοάνοσων νοσημάτων».

Διατροφή, ζάχαρη και ύπνος

Αναφερόμενη στις διατροφικές «παρασπονδίες» των γιορτών, επισήμανε ότι τίποτα δεν χρειάζεται να δαιμονοποιείται, αρκεί να υπάρχει μέτρο και σαφές πλαίσιο: «Πρώτα τρώμε το φαγητό μας και μετά το γλυκό. Αν απαγορεύσουμε κάτι πλήρως, το κάνουμε πιο ελκυστικό». Τόνισε επίσης ότι η αυξημένη κατανάλωση ζάχαρης και ο μειωμένος ύπνος μπορούν να προκαλέσουν υπερκινητικότητα στα παιδιά, σημειώνοντας ότι μικρές παρεκκλίσεις μπορούν να εξισορροπηθούν τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με την παιδίατρο, τα παιδιά σχολικής ηλικίας χρειάζονται «10–12 ώρες ύπνου», ενώ οι έφηβοι τουλάχιστον «8 ώρες». «Στον ύπνο εκκρίνεται αυξητική ορμόνη, ενισχύεται το ανοσοποιητικό, παράγονται αντισώματα και κύτταρα που αντιμετωπίζουν φλεγμονές», είπε, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο της ξεκούρασης.

Τέλος, αναφέρθηκε στη συμβολή του στρες στη νόσηση, επισημαίνοντας ότι αυξάνει την κορτιζόλη και «καταστέλλει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος», γεγονός που καθιστά τα παιδιά πιο ευάλωτα σε ιώσεις και λοιμώξεις.

