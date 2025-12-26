Παναθηναϊκός AKTOR: «Συναγερμός» - Οκτώ παίκτες με γρίπη Α - Προς αναβολή με Μαρούσι

Συγκεκριμένα, επτά ημέρες πριν από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για την Euroleague, αλλά και την παραμονή του παιχνιδιού με το Μαρούσι στον Άγιο Θωμά για την Greek Basketball League, διαπιστώθηκε ότι οκτώ αθλητές και τρία μέλη του τεχνικού επιτελείου έχουν προσβληθεί από τη νόσο, παρουσιάζοντας μάλιστα σοβαρά συμπτώματα.

Τη στιγμή που η ομάδα βρισκόταν σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, το κύμα της γρίπης Α που πλήττει ολόκληρη τη χώρα προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση, με αποτέλεσμα το αυριανό παιχνίδι πρωταθλήματος απέναντι στο Μαρούσι να βρίσκεται στον «αέρα». Όλα δείχνουν πως η αναμέτρηση οδεύει προς αναβολή λίγων ημερών, καθώς η κατάσταση δεν επιτρέπει την ομαλή διεξαγωγή της.

Ωστόσο, το ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο στον αγώνα με το Μαρούσι. Η ανησυχία μεγαλώνει ενόψει και του ντέρμπι της επόμενης Παρασκευής με τον Ολυμπιακό, αφού η έξαρση των κρουσμάτων επηρεάζει άμεσα την προετοιμασία της ομάδας. Με οκτώ παίκτες και τρία μέλη του σταφ εκτός, το προπονητικό πρόγραμμα έχει ουσιαστικά διαταραχθεί.

Η εξέλιξη της νόσου παραμένει άγνωστη, όπως και ο χρόνος επιστροφής όλων σε πλήρη υγεία, καθώς σε αρκετούς από τους αθλητές τα συμπτώματα είναι ήδη έντονα. Στο «τριφύλλι» επικρατεί ανησυχία, με την κατάσταση να παρακολουθείται στενά και τις αποφάσεις για τα επόμενα παιχνίδια να αναμένονται άμεσα.

