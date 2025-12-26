NBA: Μυθικός Γιόκιτς για Νάγκετς - Οι Σπερς έκαναν... πελάτες τους Θάντερ - Τα αποτελέσματα

Στο Ντένβερ οι Νάγκετς λύγισαν τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς 142-138 στην παράταση, σε ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια της σεζόν. Οι φιλοξενούμενοι επέστρεψαν από μεγάλη διαφορά και ισοφάρισαν με τρίποντο του Ναζ Ριντ λίγα δευτερόλεπτα πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας, όμως στην παράταση οι Νάγκετς μπήκαν αποφασισμένοι και «καθάρισαν» το ματς.

Απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος πραγματοποίησε μυθική εμφάνιση με triple double (56 πόντοι, 16 ριμπάουντ, 15 ασίστ), έχοντας άξιους συμπαραστάτες τους Τζαμάλ Μάρεϊ (35 πόντοι) και Χάρνταγουεϊ (19). Για τους Τίμπεργουλβς ξεχώρισαν οι Κάρσεν Έντουαρντς με 44 πόντους και ο Τζούλιους Ραντλ με 32.

Παράλληλα, οι Σπερς συνέχισαν να εντυπωσιάζουν απέναντι στους Θάντερ, τους οποίους νίκησαν για τρίτη φορά μέσα σε δύο εβδομάδες, αυτή τη φορά στην Οκλαχόμα 117-102.

Με πρωταγωνιστές τους ΝτιΆαρον Φοξ (29 πόντοι) και Βίκτορ Γουεμπανιαμά (19 πόντοι, 11 ριμπάουντ), το Σαν Αντόνιο επιβεβαίωσε ότι έχει βρει τον τρόπο να αντιμετωπίζει την ομάδα με το καλύτερο ρεκόρ στο ΝΒΑ, παρά την καλή εμφάνιση του Σέι Γκίλτζους-Αλεξάντερ.

Στο Λος Άντζελες, οι Χιούστον Ρόκετς πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση και επικράτησαν άνετα των Λέικερς με 119-96, επιστρέφοντας στις νίκες. Οι «ρουκέτες» είχαν τον έλεγχο από νωρίς και κυριάρχησαν στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Έιμεν Τόμσον να ξεχωρίζει (26 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ) και τον Κέβιν Ντουράντ να προσθέτει 25 πόντους. Για τους Λέικερς, που γνώρισαν την τρίτη σερί ήττα τους, ο Λούκα Ντόντσιτς είχε 25 πόντους, ενώ ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έμεινε χαμηλά με 18.

Τέλος, στο Σαν Φρανσίσκο, οι ανεβασμένοι Γουόριορς συνέχισαν το νικηφόρο σερί τους, επικρατώντας των Μάβερικς με 129-119. Ένα δυνατό ξέσπασμα στη δεύτερη περίοδο έδωσε τον τόνο στο ματς, με τον Στεφ Κάρι να ηγείται με 23 πόντους. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά των Μέλτον και Μπάτλερ, με τους Γουόριορς να βελτιώνουν το ρεκόρ τους και τους Μάβερικς να παραμένουν εκτός θέσεων play-in.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο ΝΒΑ:

Νιου Γιορκ Νικς - Κλίβελαντ Καβαλίερς 126-124

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Σαν Αντόνιο Σπερς 102-117

Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς - Ντάλας Μάβερικς 126-116

Λος Άντζελες Λέικερς - Χιούστον Ρόκετς 96-119

Ντένβερ Νάγκετς - Μινεσότα Τίμπεργουλβς 142-138 παράταση

