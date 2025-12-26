Euroleague: Ντέρμπι στο Μονακό, δοκιμασία Ολυμπιακού στην Μπολόνια

Με τρεις αγώνες «κλείνει» η 18η αγωνιστική της διοργάνωσης, το ελληνικό ενδιαφέρον στραμμένο στο Βίρτους – Ολυμπιακός με τους «ερυθρόλευκους» να «καίγονται» για νίκη.

Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων με δράση στην Euroleague. Απόψε θα διεξαχθούν τα τρία ματς που απομένουν για την ολοκλήρωση της 18ης αγωνιστικής. Το… κυρίως πιάτο της οποίας, διεξήχθη στις 23/12 με τον Παναθηναϊκό AKTOR να επικρατεί στο Κάουνας της Ζαλγκίρις.

Το ελληνικό ενδιαφέρον είναι στραμμένο στη «μάχη» που θα δώσει ο Ολυμπιακός στην έδρα της Βίρτους Μπολόνια. Εκεί οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν οπωσδήποτε τη νίκη για να σκαρφαλώσουν βαθμολογικά και να πάρουν ψυχολογία ενόψει του ντέρμπι αιωνίων στις 2 Ιανουαρίου στο Telekom Center Athens.

Στο ματς αυτό θα κάνει το ντεμπούτο του στη διοργάνωση ο Μόντε Μόρις. Οι Πειραιώτες θέλουν να ισορροπήσουν τη σκληράδα της Βίρτους στην άμυνα και με το ταλέντο τους στην επίθεση να φύγουν με το «διπλό» από την Ιταλία. Το παιχνίδι είναι sold out και θα διεξαχθεί σε κατάμεστη αρένα.

Το ματς που ξεχωρίζει από τα αποψινά πάντως, είναι το ντέρμπι της Μονακό με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στις 10 νίκες και σαφώς θέλουν το αποτέλεσμα που θα τους δώσει την ευκαιρία να πλησιάσουν στο πλεονέκτημα έδρας. Θέσεις οι οποίες είναι ο στόχος και των δύο.

Τέλος, στο Βελιγράδι ο Πενιαρόγια κάνει ντεμπούτο στον πάγκο της Παρτίζαν απέναντι στην φορμαρισμένη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Το ερωτηματικό είναι πώς θα τον αντιμετωπίσει ο κόσμος των Σέρβων, τη στιγμή που η ομάδα τους έχει μείνει πίσω βαθμολογικά, ενώ ακόμη ο αναβρασμός μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι μεγάλος.

EUROLEAGUE – 18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Τρίτη 23/12

  • Ντουμπάι BC – Αρμάνι Μιλάνο 99-92
  • Φενέρμπαχτσε – Μπαρτσελόνα 72-71
  • Ζαλγκίρις Κάουνας – Παναθηναϊκός AKTOR 85-92
  • Μπάγερν Μονάχου – Χάποελ Τ.Α. 72-82
  • Βαλένθια – Μπασκόνια 91-81
  • Βιλερμπάν – Αναντόλου Έφες 103-99
  • Παρί – Ερυθρός Αστέρας 102-92

Παρασκευή 26/12

  • 19:00 Παρτίζαν – Μακάμπι Τ.Α. Novasports Start
  • 20:30 Μονακό – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports 4
  • 21:30 Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός Novasports Prime

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Χάποελ Τ.Α. 13-5
  2. Βαλένθια 12-6
  3. Παναθηναϊκός AKTOR 12-6
  4. Μπαρτσελόνα 12-6
  5. Φενέρμπαχτσε 11-6
  6. Μονακό 10-7
  7. Ρεάλ Μαδρίτης 10-7
  8. Ζαλγκίρις Κάουνας 10-8
  9. Ερυθρός Αστέρας 10-8
  10. Ολυμπιακός 9-7
  11. Αρμάνι Μιλάνο 9-9
  12. Ντουμπάι BC 9-9
  13. Βίρτους Μπολόνια 8-9
  14. Μακάμπι Τ.Α. 7-10
  15. Παρτίζαν 6-11
  16. Παρί 6-12
  17. Μπασκόνια 6-12
  18. Αναντόλου Έφες 6-12
  19. Μπάγερν Μονάχου 5-13
  20. Βιλερμπάν 5-13
