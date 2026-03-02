Αγωνία για το πετρέλαιο: Φόβοι πώς θα ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι - Τι ισχύει για την Ελλάδα

Η τιμή του αργού πετρελαίου κατέγραψε αύξηση κατά 10% τις πρώτες ώρες μετά την εκδήλωση των εχθροπραξιών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, εντείνοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω άνοδο στην αγορά ενέργειας. Οι αναλυτές προειδοποιούν για πιθανό ράλι των τιμών, εφόσον οι συγκρούσεις μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν συνεχιστούν.

Την Κυριακή, η τιμή του αργού Brent πλησίασε τα 80 δολάρια το βαρέλι, σύμφωνα με στοιχεία από traders πετρελαίου. Οι ειδικοί αναμένουν ότι η τιμή μπορεί να ξεπεράσει τα 100 δολάρια, εάν οι στρατιωτικές επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν ενταθούν, δημιουργώντας νέα αβεβαιότητα στην περιοχή.

Η σημαντική στρατηγική θέση των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 17% του παγκόσμιου εμπορίου και το 20% των ενεργειακών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του υγροποιημένου φυσικού αερίου και του πετρελαίου προς τη Δύση, καθιστά την κατάσταση ιδιαίτερα κρίσιμη. Η πιθανή διακοπή της ναυσιπλοΐας στην περιοχή θα επιφέρει σοβαρά προβλήματα στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού.

Στην περιοχή πλέουν 53 πλοία ελληνικών συμφερόντων, τα οποία, σύμφωνα με το ελληνικό υπουργείο Ναυτιλίας, έχουν λάβει εντολή να απενεργοποιήσουν το σύστημα δορυφορικού εντοπισμού θέσης (GPS) για λόγους ασφαλείας. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην προστασία των ελληνικών συμφερόντων εν μέσω των εντεινόμενων εντάσεων.

Οι αναλυτές επαναφέρουν σενάρια μεγάλης ανόδου της τιμής του πετρελαίου, με το βαρέλι να μπορεί να ξεπεράσει τα 100 δολάρια. Η αβεβαιότητα που προκαλούν οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, αλλά και η πιθανή αντίδραση του Ιράν προς γειτονικές χώρες, αναμένεται να επιβαρύνουν την αγορά και να οδηγήσουν σε έντονες διακυμάνσεις.

Σε περίπτωση αρνητικής κλιμάκωσης, η τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα, που σήμερα διαμορφώνεται περίπου στα 1,75 ευρώ ανά λίτρο, ενδέχεται να αυξηθεί άμεσα και να ξεπεράσει το 1,90 ευρώ μέσα σε λίγες ημέρες. Η εξέλιξη αυτή θα επιβαρύνει το κόστος μεταφορών και γενικότερα την καθημερινότητα των καταναλωτών.